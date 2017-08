Es ist genau ein Jahr her: Am Sonntag, 7. August 2016, kurvte ein eleganter Corso rund um den Aargau. Es war eine Premiere: Die 1. az-Oldtimer-Tour, organisiert von der az Aargauer Zeitung in Zusammenarbeit mit den Oldtimer-Spezialisten der Emil Frey Classics. 180 Kilometer zurückgelegt, neun von elf Bezirken durchfahren, 66 glückliche Fahrerinnen und Fahrer. Und wie das bei gut vorbereiteten Premieren so ist: sie werden eine grosse Freude – aber auch aus grossen Erfolgen kann man noch etwas lernen.

«Bergpreis» am Bözberg

Deshalb wurde für dieses Jahr die Routenwahl leicht angepasst. Wenn morgen Sonntag nun die 2. az-Oldtimer-Tour am Morgen in der Aarauer Telli losfährt, wird die Strecke deshalb etwas kürzer (134 Kilometer), wieder werden 9 Bezirke passiert, aber in umgekehrter Richtung wie 2016. Auf Naturstrassen und sehr steile Passagen wird verzichtet.