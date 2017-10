Kurzentschlossen reiste sie nach Oberwil-Lieli, besuchte Andreas Glarner und fragte ihn, ob sie die bevorstehende Gemeindeversammlung mit der Kamera begleiten dürfe. Er war einverstanden.

So nahm der Film seinen Anfang. Insgesamt filmte Sabine Gisiger über ein Jahr lang. Begleitete neben Andreas Glarner auch die Studentin Johanna Gündel, die sich dem Politiker entgegenstellte, und die damalige Regierungsrätin Susanne Hochuli, die für die Zuteilung der Flüchtlinge an die Gemeinden zuständig war.

Protagonisten sind zufrieden

Morgen Mittwochabend feiert der Film in Aarau Premiere, bevor er am 19. Oktober in den Kinos anläuft. An der Premiere im Kino Ideal sind neben Regisseurin Sabine Gisiger auch die drei Protagonisten Susanne Hochuli, Johanna Gündel und Andreas Glarner dabei.