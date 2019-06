Linner Linde steht in Bözberg

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird zwar häufig kein Unterschied gemacht; Gemeindename, Ortschaftsname oder Ortsname werden häufig synonym verwendet. So bezeichnet der Name «Linn» ein kleines Dorf, das aber keine Gemeinde ist – und es ist nicht einmal mehr eine Ortschaft. Offiziell ist «Linn» aber nur noch ein Ort. Und das hat Konsequenzen: Linn hat keine eigene Postleitzahl – und die Linner Linde steht jetzt in Bözberg.

Die verbindlichen Richtlinien sollen sicherstellen dass die Namen der Aargauer Ortschaften bei Gemeindefusionen erhalten bleiben, egal, wie die neue Gemeinde heisst. So, wie es etwa für die neue Gemeinde Böztal vorgesehen ist, die aus den heutigen Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen entstehen soll.

Häseli verlangt weiter, dass auch geprüft wird, unter welchen Umständen bereits gelöschte Ortschaftsnamen wieder hergestellt werden können.