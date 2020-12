Der erste Schnee ist gefallen – für eine richtige Ski-Saison reichte es auf Aargauer Pisten schon lange nicht mehr

Eigentlich müsste man dafür gar nicht so weit reisen, denn Skilifte findet man fast vor der Haustüre. Im Kanton Aargau gibt es Skilifte an sieben Orten. Das einzige Problem: Der Schnee fehlte oft. Die Hänge blieben grün, die Pisten geschlossen.

Pünktlich zum Winteranfang wurde die Landschaft in Weiss getaucht – der erste Schnee ist gefallen. Im Winter stehen bei vielen Aargauerinnen und Aargauern Skiferien oder Wochenendtrips in die alpinen Skigebiete an.

Im Durchschnitt zwei Wochen pro Jahr in Betrieb

Die Saison 2019/20 hat auf dem Horben keinen Schnee gebracht. Der Betrieb musste eingestellt werden. «In der Anfangszeit hatten wir immer viel Schnee. Doch in den letzten fünf Jahren konnte der Lift im Durchschnitt nur an 14 Tagen jährlich in Betrieb genommen werden», erzählt Alois Waser.

In Wegenstetten sah die Situation ähnlich aus. Mangels Schnee fielen dort sogar die letzten drei Saisons ins Wasser. Auch Schlitteln und Langlaufen im Jurapark Aargau war in den letzten Jahren lediglich an wenigen Tagen möglich.

Skisaison führt zu europaweiter Debatte

Ein Blick in die Statistik von Meteo Schweiz zeigt: Letztmals mehr als zehn Zentimeter Schnee lag an der Messstation Buchs-Aarau 2017 (siehe Grafik). Am wenigsten Schnee gab es hier 2002, wo die maximale Schneehöhe am 11. Dezember gemessen wurde - mit einem Zentimterer Schneehöhe. Mit 47 Zentimter Höhe brachte das Jahr 1986 am meisten Schneefall.

Maximale Schneehöhe bei der Messstation Buchs-Aarau: