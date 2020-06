Der erste Coronaprozess im Aargau: 19-Jährige trotz Verbot nachts auf Schulareal?

«Ab sofort sind alle Sport-, Freizeit- und Schulaussenanlagen im Kanton Aargau über Nacht geschlossen.» Das teilte die Aargauer Staatskanzlei am 30. März mit und hielt gleichzeitig fest, damit werde das Versammlungsverbot des Bundesrats konsequent umgesetzt. Die Aargauer Polizei habe diverse Verstösse gegen das Verbot bei Schul- und Sportanlagen festgestellt, begründete die Regierung. Kantonsärztin Yvonne Hummel habe daher entschieden, dass das Betreten von und der Aufenthalt auf Schularealen ab sofort zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens verboten sei.

Am 21. April um 21.55 Uhr hielt sich die 19-jährige Martina (Name geändert) mit einer Kollegin auf dem Areal der Schulanlage Dorf in Suhr auf. Die Regionalpolizei, die an diesem Abend dort eine Kontrolle durchführte, zeigte die beiden jungen Frauen an, sie kassierten daraufhin je einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft. Martina, die als Coiffeur-Lernende nur 570 Franken im Monat netto verdient, akzeptierte die Busse von 100 Franken und die Strafbefehlsgebühr von 300 Franken nicht. Deshalb musste sich am Montagnachmittag das Bezirksgericht Aarau mit diesem Fall beschäftigen – es war der erste Corona-Prozess im Aargau.