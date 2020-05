Der ehemalige Chefarzt Javier Fandino hat eine Klage am Hals – hat er eine Patientin als Versuchskaninchen missbraucht?

Warum sich das Kantonsspital Aarau (KSA) und Javier Fandino, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie, trennten, ist weiterhin unklar. Es ist die Rede von unterschiedlichen Auffassungen über die Art der Kommunikation. Verschiedene Neurochirurgen aus dem In- und Ausland konnten und können den Entscheid nicht nachvollziehen. Neben Entsetzen hat die sofortige Freistellung aber auch Erleichterung ausgelöst. Es gab schon früh Stimmen, die sagten, sein Abgang sei über­fällig gewesen. Diese Stimmen werden lauter, je mehr Zeit verstreicht. Bei der AZ haben sich KSA-Mitarbeitende gemeldet, die alle anonym bleiben wollen. Zwar erwähnen praktisch alle von ihnen Javier Fandinos Charme und sagen, er sei visionär und fachlich kompetent – aber sie sprechen auch von einem Klima der Angst, einem Chefarzt, der sein Temperament nicht im Griff habe und seine Fähigkeiten gerne betone.

Wie wichtig Fandino sein Ruf als einer der besten Neurochirurgen im Land ist, zeigt ein Interview in der «Schweiz am Sonntag» aus dem Jahr 2015. Er erzählte, dass in Aarau mehr Personen am Hirn operiert werden als im Berner Inselspital oder im Zürcher Unispital. Die Reaktion aus Zürich folgte prompt. In einer Mitteilung stellte das Spital einen Zahlenvergleich auf, der zeigt: Das KSA führte 2013 etwas mehr als halb so viele Hirnoperationen durch wie die beiden Unispitäler.

Fandino spricht von einem Missverständnis: «Das Unispital Zürich und ich haben nicht über dieselben Zahlen gesprochen.» Er habe von der Gesamtzahl der Operationen gesprochen, die im Jahresbericht 2013 publiziert wurden. Er vergisst, dass ihn die Journalisten explizit gefragt haben, ob in Aarau mehr Personen am Hirn operiert werden, und er antwortete: «Ja, aber das wissen nur wenige Leute.»

Laut AZ-Informationen hatte das Zeitungsinterview intern ein Nachspiel. Er sei deshalb verwarnt worden und ein zweites Mal, weil er nicht rechtzeitig Stellung zu Haftpflichtfällen genommen habe. Das KSA äussert sich nicht dazu. Javier Fandino sagt: «Ich wurde zu keinem Zeitpunkt verwarnt.» Er sei während seiner über 17-jährigen Arbeitszeit am KSA zweimal ermahnt worden. «Diese Ermahnungen liegen fünf und drei Jahre zurück, sind arbeitsrechtlich nicht mehr relevant und waren auch für die Kündigung nicht relevant.»