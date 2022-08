Der Blog Reden, Promis, Feiern: So verbringen Gemeinden im Kanton Aargau den 1. August Nationalfeiertag im Aargau: Wir haben ausgewählte Feiern besucht. Die Reden können Sie hier in dieser Übersicht nachlesen.

Boswil: Cédric Wermuth ist stolz, ein «Bosmeler» zu sein

Cédric Wermuth bei seiner Rede in Boswil. Verena Schmidtke

Die Gemeinde Boswil beging die Feier zum 1. August am Vorabend und war gespannt auf Cédric Wermuth, Nationalrat und Co-Präsident der SP Schweiz. Dieser schloss in seiner Rede Frieden mit der Gemeinde seiner Kindheit.

Lenzburg: «Unserem Geburtstagskind geht es gut»

Marianne Wildi, CEO der Hypothekarbank Lenzburg, hielt ihre Festrede auf Schloss Lenzburg. Natasha Hähni

«Wurden Sie schon einmal gebeten, eine 1.-August-Rede zu halten? Das ist nicht ganz einfach», sagte Marianne Wildi, CEO der Hypothekarbank Lenzburg, zu Beginn ihrer Festrede und erntete damit einen ersten Lacher. Die Stühle auf der Bastion, die am Montag für den Gottesdienst, den Auftritt der Brass Band Imperial Lenzburg und schliesslich für die Festrednerin aufgestellt wurden, waren alle besetzt. Auf dem Rest des Platzes standen weitere Menschen, teils im Schatten der zahlreichen Bäume und teils in der prallen Sonne. Viele von ihnen trugen zumindest ein Kleidungsstück zu Ehren des Geburtstags der Schweiz: einen roten Hut, ein rotes Hemd oder auch rote Socken mit einem Schweizer Kreuz drauf.

«Ich könnte Ihnen von meinem Alltag als CEO der Hypi Lenzburg erzählen», fuhr Marianne Wildi fort. Bei über 30 Jahren Erfahrung würden sicherlich genügend Geschichten zusammenkommen. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse rund um die Welt wolle sie aber lieber über Heimat, Gemeinschaft und Bequemlichkeit sprechen. «Bequem wäre es gewesen, heute abzusagen und stattdessen auszuschlafen», so Wildi. Schliesslich sei sie am Vortag noch am Schwingfest auf dem Brünig gewesen. Trotz Schwingfest sei sie aber gerne auf Schloss Lenzburg gekommen. Arbeitsbedingt sei sie sowieso mehr in Lenzburg als an ihrem Wohnort in Meisterschwanden. «Man könnte also sagen, Lenzburg ist meine Heimat», so Wildi.

Immer wieder vergleicht sie die Schweizer Werte mit denen, die sie aus dem Schwingsport kennt. Die Kontrahenten würden sich dabei immer mit Achtung und Respekt entgegentreten. «Als Zuschauerin spürt man die Schweizer Heimat und das Gemein- schaftsgefühl wirklich sehr stark», so die Präsidentin der Aargauischen Industrie- und Handelskammer. An das Motto «gemeinsam sind wir stärker» haben laut Wildi schon die Gründer unserer Nation geglaubt, mit Erfolg. Denn: «Unserem Geburtstagskind geht es grundsätzlich gut.» (nah)

Gränichen: «Heimat ist immer etwas Positives»

Grossrat Ignatius Ounde (GLP) sprach im Alterszentrum seiner zweiten Heimat Gränichen. Valérie Jost

«Vor genau 15 Jahren habe ich den 1. August zum ersten Mal gefeiert», sagte GLP-Grossrat Ignatius Ounde zu Beginn seiner Festrede in seiner Wohngemeinde Gränichen. «Hätte mir aber damals jemand gesagt, dass ich im Jahr 2022 am 1. August eine Rede halten würde, hätte ich das selbstverständlich nicht geglaubt.»

Damals habe er nach einer Velotour am Bielersee «ein wunderbares Feuerwerk bestaunt» und eine Wurst gegessen. Diese Wurst sei seither ein Teil seiner Feiern geblieben. Ebenfalls seit 15 Jahren trägt der gebürtige Kenianer ein Perlenarmband mit den Schweizer und den kenianischen Farben: «Das hat mir eine Kollegin geschenkt, damit ich Kenia nicht vergesse», erklärte Ounde nach seiner Rede auf Anfrage. «Ich habe meine Heimat verlassen und hier in Gränichen eine zweite Heimat gefunden», hatte er kurz zuvor in seiner Rede gesagt. Heimat möge für alle etwas anderes sein, «es ist aber immer etwas Positives», so Ounde. «Dieses Gefühl verbindet einen mit Menschen, mit Orten, mit einem selbst.»

Der Politiker brachte aber bei aller Positivität auch Kritik an. So mache er sich trotz des von der Bevölkerung rege genutzten politischen Mitspracherechts manchmal Sorgen um die Schweizer Diskussionskultur: «Die Digitalisierung trägt viel zur Demokratisierung von Information und Wissen bei. Sie birgt jedoch auch Gefahren», sagte er. Angeregt zu diskutieren oder gar zu streiten und sich gegenseitig zu respektieren, bringe die Schweiz jedoch voran.

Solche Meinungsverschiedenheiten, Frust und Unzufriedenheit in der Coronakrise hätten «unser Land erschüttert und unsere Werte auf die Probe gestellt». Er glaube jedoch, der tief verankerte Glaube an die Schweizer Demokratie habe «uns durch die Krise getragen».

Zum Ende appellierte er: «Zeigen wir unseren Mitmenschen Wertschätzung, besonders denen, mit denen wir scheinbar nichts gemeinsam haben. Und nun freue ich mich auf die Bratwurst!» (vaj)

Remigen: «Wir sind systemrelevant und schaffen Wert»

Béatrice Wertli, Direktorin des Schweizerischen Turnverbands, hält die Festansprache in der Turnhalle Remigen. Claudia Meier

Wie wichtig Vereine für die Gesellschaft sind, wurde in Remigen schon vor der Festansprache deutlich. Für die Organisation des Nationalfeiertags mit dem traditionellen Brunch brauche es eine Sitzung, sagte Vizeammann Adrian Bieri in seiner Begrüssung. Damit alles reibungslos klappt, spannen die Musikgesellschaft, die Frauenriege sowie der Verein Krea(k)tive Frauen Remigen zusammen.

Vizeammann Adrian Bieri begrüsst die Anwesenden zum Nationalfeiertag. Claudia Meier

Alle Anwesenden am gut besuchten Anlass in der Turnhalle gaben in der einleitenden Umfrage von Festrednerin Béatrice Wertli an, Mitglied in einem Verein zu sein oder sich sonst ehrenamtlich zu engagieren. Die Direktorin des Schweizerischen Turnverbands zeigte auf, was ein Verein ausmacht. Das sei einerseits die Gemeinschaft. «Das ist unsere DNA, unser Virus und unser Booster», betonte die gebürtige Aargauerin. Dieses Kerngeschäft habe man in den letzten beiden Jahren fast nicht mehr anbieten können. Andererseits mache das ehrenamtliche Engagement einen Verein aus, so Wertli. Und erklärte: «In der Schweiz gibt es 2147 Gemeinden plus Remigen. Von den rund 100'000 Vereinen sind 2888 Turnvereine.»

Die Musikgesellschaft Remigen spielt die Nationalhymne. Claudia Meier

Wenn man sich das Volumen der Freiwilligenarbeit vor Augen führe, stelle man fest: «Wir sind systemrelevant und wir schaffen Wert.» Im Durchschnitt wendeten Personen, die eine freiwillige Tätigkeit ausüben, dafür über 4 Stunden pro Woche auf. Das entspreche laut Statistik einem Total von 619 Millionen Stunden pro Jahr. «Wenn man diese Stunden bezahlen müsste, wäre das unendlich teuer. Da hätte der Preisüberwacher möglicherweise keine Freude», fügte die Direktorin an. Mit dem letzten Satz spielte sie auf ihren Ehemann Stefan Meierhans an, der auch am Brunch anwesend war.

Direktorin Béatrice Wertli überreicht Präsidentin Ramona Hinden vom Turnverein Remigen die Gage für die Festrede. Claudia Meier

Béatrice Wertli rief dazu auf, das ehrenamtliche Engagement im Lebenslauf zuoberst zu erwähnen. Eindringlich appellierte sie auch an Arbeitgebende, die Ehrenämter anzuerkennen. «Eine Woche lang ein Jugend­lager leiten ist mindestens so viel wert wie ein Managementkurs.» Dafür sollte man Arbeitszeit zur Verfügung stellen. (cm)

Untersiggenthal: Mehr Geld macht doch nicht glücklicher

Glücksforscher Mathias Binswanger hält seine Rede auf Hochdeutsch. Alexander Wagner

Gemeindeammann Adrian Hitz hat extra seine Ferien abgekürzt – etwas, das er früher als Kind auf dem elterlichen Bauernhof ohnehin nicht kannte. Denn im Sommer gab es viel zu tun und sicherlich keinen Urlaub. Der Gemeinderat arbeitet jetzt seit gut sieben Monaten in der neuen Besetzung zusammen. «Und ich darf ihnen erfreut sagen: Es läuft gut», betonte der neue Ammann und ergänzte: «Das ist nicht selbstverständlich.» Davon können einige andere Gemeinden ein Lied – und nicht die Hymne – singen.

Gemeindeammann Adrian Hitz hat für die Feier seine Ferien abgekürzt. Alexander Wagner

Mathias Binswanger ist eher schmächtig und verschwand deshalb fast hinter dem Rednerpult. «Den Rest können sie sich denken. Und weil sie ganz bestimmt keinen Ostschweizer Dialekt hören wollen, wechsle ich auf Hochdeutsch. Damit doch etwas ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, tue ich dies mit einem starken Akzent», meinte er zu Beginn augenzwinkernd und hatte bereits viele der zahlreichen Besucher auf dem Schulareal abgeholt.

Die Bundesfeier wurde unter anderem vom Männerchor Untersiggenthal musikalisch umrahmt. Alexander Wagner

Danach machte sich Binswanger, der von vielen als einer der einflussreichsten Ökonomen des Landes angesehen wird, seine Gedanken dazu, ob mehr Geld auch wirklich glücklicher macht. Die Amischen haben zwar kaum materielle Besitztümer, sind aber etwa gleich glücklich wie die zehn Prozent der reichsten US-Amerikaner. «Trotzdem empfehle ich keiner Gesellschaft zum Model der Amischen zu wechseln. Das würde allein schon an der Anzahl der verfügbaren Pferde scheitern», ergänzte er mit einem Lächeln.

1. Augst-Feier in Untersiggenthal: Der Schulhausplatz war voll. Im Hintergrund das Gemeindehaus. Alexander Wagner

Es scheint gar nicht so matchentscheidend, wie viel man effektiv verdient, sondern wie viel es im Vergleich ist. Deshalb sei der Mensch in diversen Tretmühlen gefangen. Die Globalisierung trage noch mehr dazu bei, dass man sich mit den erfolgreichsten, schönsten und reichsten Menschen vergleicht – nicht nur im Quartier, sondern weltweit. «Man ist lieber ein local hero als ein global loser. Oder anders gesagt: Lieber ein grosser Frosch in einem kleinen Teich als umgekehrt», bilanzierte er. Weitere Auswege aus den Tretmühlen gebe es in seinem Buch, meinte Binswanger schlitzohrig – und ganz erfolgreicher Ökonom. (awa)

Zofingen: «Eine Feier ohne langweilige Rede»

Die Bundesfeier 2022 der Stadt Zofingen fand im neugestalteten Rosengarten statt. Stadtpräsidentin Christiane Guyer unterhielt sich mit Nationalratspräsidentin Irène Kälin. Lilly-Anne Brugger

Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) zeigte sich hellbegeistert von der Idee, den 1. August bei einem gemeinsamen Picknick im Park zu feiern. Anstelle einer Festrede unterhält sich der Stadtammann mit der eingeladenen Persönlichkeit in einem ungezwungenen Gespräch. Oder wie es Irène Kälin sagte: «Eine Feier ohne langweilige Rede.» Dieses Jahr war es das erste Mal an Christiane Guyer, dieses Gespräch zu führen. Die Stadt überreichte allen rund 400 Besucherinnen und Besuchern des Anlasses ein gut gefülltes Lunchsäckli.

Von grüner Stadtpräsidentin zu grüner Nationalratspräsidentin spannte sich das Gespräch von Ferienerlebnissen über Sport bis zu politischen Statements gegen den Klimawandel und für mehr Solidarität in der Schweiz und auf der Welt. So erfuhren die Zofinger, dass Iréne Kälin Zofingen vor allem wegen dem Heitere Open Air kennt, Sport für Mord hält und Temperaturen über 30 Grad überhaupt nicht mag. Was ihr Hausmittel gegen hohe Temperaturen sei, wollte Christiane Guyer wissen. «Etwas gegen den Klimawandel machen», antwortete Kälin prompt. (lbr)