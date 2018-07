Sommer dem Winter vorgezogen

Anstatt zurückzulehnen und sich Sorgen zu machen, entschied sich Gaby deshalb, dieses Velo-Projekt möglichst bald mit den eigenen Hüftgelenken in Angriff zu nehmen. «Viele träumen davon, die Welt zu erkunden, haben aber den Mut nicht, die Anstellung zu kündigen und aufzubrechen», stellt Andrew fest.

Das Rüstzeug für ausgedehnte Radtouren holten sich die Eltern von zwei Kindern unter anderem im Fricktal. Denn schon mehrmals zogen sie dem neuseeländischen Winter den europäischen Sommer vor. Will heissen: Andrew (54) arbeitete in einer Führungsposition in Milford Sound im Fiordland-Nationalpark und Gaby in der staatlichen Naturschutz-Abteilung in Te Anau am Stück mit vielen Überstunden, sodass sie die Monate Juli, August oder September in Europa verbringen konnten. Hier haben sie viele Verwandte und Freunde.

Wenn das Paar bei Gabys Mutter in Münchwilen lebt, gehören Velorundfahrten fast zur Tagesordnung. Welshs Kinder Grace (23) und Mark (21) stehen zwar noch in der Ausbildung, wohnten aber schon lange viele Kilometer von den Eltern entfernt und sind daran, ihre eigenen Träume zu verwirklichen.

Der Startschuss zur Weltumfahrt fiel für Gaby und Andrew im November 2016 in Dunedin, einen Tag nach Marks 20. Geburtstag. Zuerst südwärts in Andrews Heimatstadt Gore und dann über 3000 Kilometer bis nach Auckland.

Im Alltag hatte das Paar eine klassische Rollenteilung. Andrew kümmerte sich um den guten Zustand der Fahrräder und – je nach Unterkunft – um das Zeltaufstellen. Gaby war für das Essen und die Wäsche zuständig.

Mitte April 2017 flogen Welshs mit den Fahrrädern im Gepäck nach Sydney und setzten ihr Abenteuer nordwärts übers Hinterland via Dubbo fort. Anders als in Neuseeland sind in Australien die Distanzen zwischen den einzelnen Ortschaften grösser, die Landschaften trockener, die Hitze oft grösser sowie die Fliegen noch lästiger. Sobald sich auf der Strasse ein Riesen-Truck näherte, ein sogenannter Road-Train, machten die Velofahrer diesem den Weg sofort frei. Nicht ausweichen konnten sie allerdings den zu Tode gefahrenen Kängurus. «Die stinken grausam. Autofahrer bekommen das gar nicht mit», erzählt Gaby Welsh.

Mit Ex-Flüchtlingen auf der Farm

Im Bundesstaat Queensland in Emerald stand Ende Mai 2017 der erste Arbeitseinsatz an mit Rebenschneiden auf einer Traubenfarm. Ein kleines Zimmer war während sechs Wochen Andrews und Gabys Zuhause. Die Küche und das Bad teilten sie sich mit den anderen Arbeitern aus Indien und ehemaligen Flüchtlingen aus Süd-Sudan, aber auch vielen Chinesen und Malaien. «Auf unserer Reise geht es letzten Endes auch darum, verschiedenste Leute zu treffen», sagt Andrew.

Nach einem ferienmässigen Abstecher mit einem Mietauto an die Ostküste war die Rückkehr auf die Traubenfarm eine grosse Enttäuschung. Abmachungen wurden nicht eingehalten und der Lohn lag plötzlich nur noch bei 5 Dollar pro Stunde. Das liess sich Andrew nicht bieten und fand eine bessere Stelle als Projektmanager auf dem Bau. Gaby kümmerte sich derweil um den Mini-Haushalt und löste ein Abo fürs Fitnesscenter und die Badi.

Um Sohn Mark zum 21. Geburtstag zu überraschen, flog Mutter Gaby letzten November nach Neuseeland. Als Geschenk gönnte sich die ganze Familie einige Tage später eine zehntägige Kreuzfahrt nach Papua-Neuguinea. Bald darauf kamen die Eltern zur Einsicht, dass sie die Radtour vorübergehend unterbrechen und zurück nach Neuseeland gehen, um in der Nähe ihrer Kinder zu sein, bis diese die Ausbildung abgeschlossen haben. Denn Mark hatte sich entschieden, die Universität zu verlassen und eine Lehre als Zimmermann zu absolvieren. Und Grace ist im sechsten Jahr ihres Medizinstudiums.

Neue Jobs in Gehdistanz

Als Andrew ab Februar 2018 eine Stelle als General Manager eines Jacht-Hafens im Stadtzentrum von Wellington fand, war klar, dass die Eltern ein kleines Appartement in der Hauptstadt mieten werden. Das Paar hatte als ein Lebensziel sowieso vor, einmal längere Zeit in einer Stadt zu wohnen. Es dachte allerdings eher an Rom oder Paris.

Ein prall gefülltes Mietauto reichte Ende Januar aus, um Welshs Hab und Gut von der neuseeländischen Südinsel in die Hauptstadt zu zügeln. Auch Gaby hat mittlerweile in Gehdistanz eine Stelle gefunden als persönliche Assistentin im administrativen Bereich beim staatlichen Migrationsamt, wo sie eng mit einer Schweizerin zusammenarbeitet.

Das reiselustige Paar, das sich vor 35 Jahren als Brieffreunde kennen gelernt hat, entdeckt nun eine ihm noch weitgehend unbekannte Stadt im eigenen Land mit einem schönen Wochenmarkt und pulsierendem Leben. Vielleicht ist Wellington eben doch die coolste Hauptstadt der Welt!