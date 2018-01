So begibt sich Conrad in die Welt des Schlagers, wo die besungene heile Welt mit der brutalen Realität kontrastiert. Zusammen mit Anna-Maria Giovanoli trifft er in einem Casino auf mörderische Geldgier. Und die Rivalität zweier Fussballclubs führt vom Rasen zu einer blutigen Fortsetzung in die Katakomben des Brügglifeld-Stadions. Das Opfer ist ein Schiedsrichter.

Ein Vorgeschmack auf die erste Folge der sechsten Staffel in Bildern: