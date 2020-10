Der Arbeitsplatz als Hotspot – wie Aargauer Firmen mit Corona umgehen

87 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab es am Montag im Aargau. Die meisten Ansteckungen wurden in den letzten zwei Wochen in der Familie, am Arbeitsplatz, oder bei privaten Veranstaltungen registriert. Besonders in Grossraumbüros, Logistikbetrieben und Verteilzentren habe es relativ viele neue Fälle gegeben, sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel am Montag vor den Medien. Wie reagieren grössere Unternehmen im Aargau auf diese Entwicklung? Migros Verteilzentrum: «Nicht mehr Krankheitsfälle als sonst» Ein grosses Verteilzentrum der Migros steht in Suhr. Marcel Schlatter, Sprecher des Migros-Genossenschaftsbundes, sagt auf Anfrage: «Wir verzeichnen bisher nicht mehr Krankheitsfälle als in einer gewöhnlichen Grippesaison.» Für die Mitarbeiter im Verteilzentrum gilt seit Dienstag eine Maskenpflicht.

Zudem betont Schlatter: «Die Migros-Gruppe verfügt über hervorragende und bewährte Schutzkonzepte.» Gleich neben dem Verteilzentrum steht das Wynecenter Buchs, ein grosser Einkaufskomplex der Migros. Man tue alles, um Ansteckungen mit dem Coronavirus bestmöglich zu verhindern, teilt die Medienstelle mit. In den Räumlichkeiten der Migros Aare gelte seit Montag während der gesamten Arbeitszeit eine Maskenpflicht. Mitarbeiter und Kunden sollen geschützt werden, «damit unser Versorgungsauftrag in einer zunehmend anspruchsvollen Situation sichergestellt werden kann», wie die Migros Aare schreibt.

Im Verteilzentrum des Elektronikhändlers Digitec Galaxus in Wohlen gilt seit dem 17. September eine punktuelle Maskenpflicht. Masken sind an folgenden Orten obligatorisch: auf den Gängen und Fusswegen, im Treppenhaus, in Garderoben und auf Toiletten, in Pausenräumen und auf Pausenplätzen, ausser beim Essen und Trinken. Seit dem 21. September wird bei den Mitarbeitenden die Temperatur gemessen. «Alle, die mehr als 38 Grad aufweisen, dürfen das Gebäude nicht betreten», sagt Sprecher Rico Schüpbach. Zudem seien in Wohlen sogenannte Gesundheitsambassadoren unterwegs, die darauf achten, dass Abstandsregeln und Hygienemassnahmen eingehalten würden. Digitec Galaxus verzeichnete einige Coronafälle, die aber mild verlaufen seien, wie Schüpbach sagt. Bei Coop gilt ab Mittwoch fast überall Maskenpflicht Coop betreibt in Schafisheim seit vier Jahren ein grosses Logistikcenter. Dort gilt ab Mittwoch eine Maskentragpflicht, wie Mediensprecherin Melanie Grüter mitteilt. Auch in der Verwaltung sowie in den Produktionsbetrieben herrscht bei Coop neu Maskenpflicht. Ob es Covid-Fälle im Verteilzentrum Schafisheim gab, lässt Grüter offen: «Zum Gesundheitszustand unserer Mitarbeitenden äussern wir uns aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht öffentlich.»