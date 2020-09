Der Abwärtstrend ist gestoppt – nun hofft die CVP Aargau auf die BDP-Wähler

Die Popularität der CVP ist im Aargau je nach Region sehr unterschiedlich gross – die Christdemokraten können im Bezirk Kulm praktisch keine Wähler abholen, sie sind dafür in Laufenburg, Muri und Zurzach stark, mit einem Wähleranteil von über 20 Prozent. Obwohl die Partei das «C» aus dem Namen raushaben will, punktet die CVP eben doch immer noch dort, wo einst die Katholiken das Sagen hatten.

Im Aargau ergibt sich dadurch für die Partei ein Wähleranteil, der sie immer vorne mitspielen lässt, jedoch nie so gross ist, dass die Partei das Zepter übernehmen könnte. Und in den letzten Jahren verlor die CVP stetig Wähler. Hatte die Partei 2009 noch 21 Grossratsmandate geholt, so waren es 2012 noch 19, und bei den Wahlen 2016 verlor die CVP dann noch einmal zwei Sitze. Der Wähleranteil von 12,1 Prozent (–1,2) reichte für 17 Mandate. Die CVP ist damit hinter SVP, SP und FDP die viertgrösste Partei.

Trendwende bereits geschafft?

Diesen Abwärtstrend will die Partei stoppen. «Mit Mut in die Zukunft», lautet der Wahlkampfslogan der CVP. Aber: Um die Mittepartei steht es bereits besser als noch vor vier Jahren. Bei den Nationalratswahlen 2019 legte sie um 1,31 Prozent zu und gewann einen Sitz. Ruth Humbel verteidigte den ersten, Parteipräsidentin Marianne Binder zog neu in den Nationalrat ein.