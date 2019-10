Der Aargauer Kirchenrat unterstützt die Homo-Ehe einstimmig — Zürcher Pfarrer protestieren

Bis anhin gehörte die Kirche stets zu den grössten Gegnern der «Ehe für alle». Seit jeher definierten die Gläubigen die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau. Begründet wurde diese Argumentation stets basierend auf der klaren Interpretation der Bibel.

Aber auch die Kirche unterliegt dem Wandel der Zeit: Mittlerweile hat sie sich geöffnet, der Mensch steht im Vordergrund, nicht mehr länger nur das geschriebene Wort. Vielerorts wird die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare unterstützt. Erst vor drei Tagen trat in Nordirland ein entsprechender Beschluss in Kraft, der Homo-Ehen erlaubt.

Auch in der Schweiz erhalten Homosexuelle Zuspruch von Gläubigen: So etwa vom Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK), Gottfried Locher. Er hatte sich im Sommer für die «Ehe für alle» ausgesprochen. Obwohl die Mehrheit der Reformierten laut Beobachtern zwar Lochers Meinung teilt, konnten sich die Abgeordneten der Kantonalkirchen bisher aber nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Das will die Abgeordnetenversammlung am 4. November nachholen.

Erklärung gegen die «Ehe für alle»

Kurz vor der Abstimmung formiert sich nun aber Widerstand: Rund 60 reformierte Pfarrer und Theologen haben diese Woche in Zürich eine Erklärung gegen die «Ehe für alle» verabschiedet. Ausgerechnet in dem Kanton, der die erste eingetragene Partnerschaft zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren registrieren liess.

Auch im Welschland ging ein ähnliches Manifest mit diversen Unterschriften ein. Die Unterzeichnenden werden sich weigern, homosexuellen Paaren den Ehesegen zuzusprechen. Unter den Gegnern befinden sich auch einige Aargauer. Sie positionieren sich damit entgegen der Meinung ihres Oberhaupts.

Der siebenköpfige Kirchenrat der Reformierten Landeskirche Aargau teilte nämlich vor rund einem Monat mit, die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auf zivilrechtlicher Ebene zu befürworten. «Die Diskussionen zu diesem Thema waren zwar innerhalb des Kirchenrates rege, aber einstimmig», sagt Kirchenratspräsident Christoph Weber-Berg. Er selbst stehe zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung.

Bibel in den Kontext der heutigen Zeit setzen