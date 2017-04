Stolze 295 Dollar kostet das Menü im derzeit besten Restaurant der Welt, dem «Eleven Madison Park» in New York. Vor gut zehn Jahren übernahm der Aargauer Daniel Humm als Küchenchef das Lokal, vor Kurzem wurde es vom renommierten Magazin «Restaurant» zur Nummer eins der Welt gekürt.

Der in Schinznach-Bad geborene Humm machte das Restaurant zu einem der begehrtesten der Szene, doch der Erfolg verleitete den Spitzenkoch nicht etwa zu Hochmut. Denn ab jetzt gibt es Daniel Humm für alle: In seinem Fast-Food- und Take-Away-Restaurant «Made nice» verkauft er die gleichen Gerichte wie in seinem Gourmet-Restaurant, nur in anderer Atmosphäre – und zu anderen Preisen. «Es gibt wenig Leute, die in den letzten 25 Jahren so viel übers Essen nachgedacht haben wie ich», sagt Humm auf der Website des Restaurantführers «Gault-Millau». «Es ist schade, dieses Wissen nur in einem Restaurant einzusetzen, zu dem wenige Leute Zugang haben, weil es teuer ist.»