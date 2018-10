Der Aargauer Heimatschutzpreis wurde am Samstag vor 150 Gästen in Brugg verliehen. Er ging gemäss Mitteilung vom Sonntag an die Stiftung Bahnpark Region Brugg.

In der historischen Werkstatt und Rundremise ehrten unter anderem der frühere SBB-Chef Benedikt Weibel sowie von Landammann Alex Hürzeler die Preisträger.

Jury-Präsidentin Nicoletta Brentano-Motta übergab den von der Neuen Aargauer Bank AG mit zehntausend Franken dotierten Preis zusammen mit NAB-CEO Roland Herrmann.