Fabian Furter . Das ist eine legitime Frage. Wir glauben, dass es sinnvoll ist, wenn sich die Aargauerinnen und Aargauer mit ihrer jüngeren Geschichte auseinandersetzen, wenn sie erfahren, was im letzten halben Jahrhundert in ihrer unmittelbaren Umgebung passiert ist, warum etwas passiert ist und welches die Folgen waren. Das schafft im Idealfall Verständnis, fördert Identität und Verbundenheit mit dem Kanton der Regionen.

Mit einem neuen, ausschliesslich auf die Zeitgeschichte fokussierten Projekt zur Kantonsgeschichte will die Historische Gesellschaft Aargau diese Lücke schliessen . Der Regierungsrat unterstützt die neue Kantonsgeschichte mit 1,64 Millionen Franken aus dem Swisslos-Fonds. Ein achtköpfiges Team von Historikerinnen und Historikern hat inzwischen die Arbeit aufgenommen. Geleitet wird das Team gemeinsam von den beiden Historikern Fabian Furter und Patrick Zehnder.

Das Buch ist ein wichtiger Teil des Gesamtprojektes. Die neue Publikation zur Kantonsgeschichte wird aber zusätzlich von einem digitalen Online-Angebot begleitet und ergänzt. Alle Fotos, Filmbeiträge, Interviews oder Konzertmitschnitte lassen sich in Buchform gar nicht abbilden. Dazu nutzen wir Kanäle wie Youtube oder Wikipedia.

Zeitzeugen aus unterschiedlichen Bevölkerungskreisen werden für das Projekt befragt. Die Gespräche werden gefilmt und so der Nachwelt überliefert. Auf der Internetseite www.zeitgeschichte-aargau.ch werden laufend Teilergebnisse aus der Forschungsarbeit veröffentlicht.

Was erzählt mir die neue Aargauer Geschichte über den Aargau?

Die Publikation ist das unverzichtbare Kondensat der Forschungsarbeiten, sie ist der Nukleus des ganzen Projektes. Zudem glaube ich immer noch an das Buch als werterhaltendes Produkt. Ich habe hier mehr Vertrauen ins Buch als ins Internet. Immerhin hegen wir den Anspruch, dass das Buch das Standardwerk zur Aargauer Zeitgeschichte für die nächsten Jahrzehnte sein wird.

Zunächst bedeutet es, dass wir viele Zeitzeugen haben, die wir befragen können. Und das werden wir auch tun. Wir befragen nach der Methode von «Oral History» 50 Zeitzeugen, die über ein bestimmtes Wissen verfügen oder dabei waren, als Bedeutendes passierte. So erhalten wir wertvolle, authentische Informationen. Die Gespräche werden gefilmt und dann auch online gestellt.

Sie erzählen die Aargauer Geschichte der letzten 50 Jahre. Viele Leserinnen und Leser haben diese Zeit selber erlebt und erinnern sich. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Auch der FC Aarau hat den Aargau bewegt; er war 1993 gar Schweizer Meister. Hat der FC Aarau auch Platz in der neuen Aargauer Geschichte?

Zum Beispiel die gründliche Veränderung des Wirtschaftsstandortes Baden nach dem Verschwinden der BBC. Oder das Büro Metron in Brugg, das die Raumplanung über den Aargau hinaus geprägt hat. Oder die Folgen der Veränderung der Landschaft im Aargau: Rund 70 Prozent aller Gebäude sind in den letzten 50 Jahren entstanden.

Was muss man sich darunter vorstellen?

Der Kanton bezahlt aus dem Swisslos-Fonds 1,64 Millionen Franken an das Projekt. Hat er auch Einfluss auf die Auswahl des Autorenteams genommen?

Nein. Der Regierungsrat hat keinerlei Einfluss auf die Zusammensetzung des Teams genommen. Die Stellen wurden öffentlich ausgeschrieben. Das Echo war gross. Es gingen über 70 Bewerbungen ein.

Sie waren am Auswahlverfahren beteiligt. Wie haben Sie ausgewählt?

Das achtköpfige Historiker-Team ist altersdurchmischt und besteht paritätisch aus vier Frauen und vier Männern. Die meisten haben einen Bezug zum Aargau und zur Aargauer Geschichte und alle sind sich Projektarbeit im Team gewohnt. Vielfalt ergibt sich aus den unterschiedlichen Biografien, den politischen Ansichten und bisherigen wissenschaftlichen Tätigkeiten. Wenn früher ein auserwählter Historiker – immer Männer – seine Meistererzählung verfasste, dann repräsentieren wir sicher viel mehr die Vielfalt des Aargaus. Wir kommen aus den verschiedenen Regionen, sind katholisch, sind reformiert, sind weder noch, wir decken ein breites politisches und kulturelles Spektrum ab, und machen Karate, OL oder Tennis.

Können Sie ein konkretes Beispiel machen?

Der Historikerkollege Titus Meier gehört zum Autorenteam. Er ist bekanntlich FDP-Grossrat und Offizier. Ich selber habe einst für die SP in Wohlen Lokalpolitik betrieben und komme aus einem armeekritischen Umfeld. Ich freue mich auf gute Diskussionen, die es zweifellos absetzen wird.

Im Zeitalter von Fake News: Kann ich mich als Leser darauf verlassen, dass das, was mir über den Aargau erzählt wird, auch wirklich wahr ist?

Geschichte ist keine exakte Wissenschaft. Was Historikerinnen und Historiker in ihrer Ausbildung lernen, ist die Analyse verschiedener Quellen und das Streben nach faktenbasierter Wahrheit. Und gleichwohl hat jeder seine eigene biografische Prägung und seine Interessen, die Einfluss auf seine Arbeit haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Team von Gleichberechtigten funktionieren. Jeder Text wird von allen Teammitgliedern gegengelesen und kommentiert. So versuchen wir, der Wahrheit unter Einbezug aller verfügbaren Quellen möglichst nahe zu kommen.