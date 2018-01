Die Grünen haben an ihrer Parteiversammlung bereits die Nein-Parole beschlossen. Im Laufe dieser Woche werden die anderen Parteien ihre Parolen fassen.

Bereits geäussert haben sich auch der Aargauische Gewerbeverband und die Aargauische Industrie- und Handelskammer: Beide plädieren für ein Ja.

An der Kantonsschule Wettingen findet am 30. Januar um 17. 15 Uhr ein Polittalk zum neuen Stipendiengesetz statt. Neben gestandenen Politikern nehmen auch direktbetroffene Kantischüler und Studierende an der Diskussion teil. (jm)