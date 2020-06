Der Aargau soll 500 Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen – das fordern mehrere Organisationen

Hinter der Installation anlässlich des Flüchtlingstags steckt der Verein Netzwerk Asyl Aargau. Die 500 Paar Schuhe stehen symbolisch für 500 geflüchtete Menschen. 500 Menschen, die im Moment – zusammen mit mehreren Zehntausend anderen – in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln feststecken und für die es im Aargau Platz hätte, wie Netzwerk Asyl in einer Mitteilung schreibt.

Turnschuhe, Flip-Flops, Gummistiefel. Kinderschuhe, Männerschuhe, Frauenschuhe. Wer am Samstag in Aarau oder Baden unterwegs war, begegnete 500 Paar Schuhen. Aufgereiht vom Bahnhofplatz bis zum Schulhausplatz in Baden; vom Graben bis zum Casinopark in Aarau.

200 Personen teilen sich ein WC

Bereits Ende April haben der Verein und verschiedene andere Aargauer Organisationen wie Caritas Aargau oder das Heks den Regierungsrat dazu aufgefordert, 500 Menschen aus Griechenland im Kanton Aargau aufzunehmen. In den Flüchtlingscamps herrsche schlimmste Not. Die Menschen seien unter unwürdigsten Bedingungen eingeschlossen. Auf der Insel Lesbos gebe es einen Wasserhahn für 1300 Personen und ein WC für 200 Personen. Die Lage der Menschen sei unerträglich, so Netzwerk Asyl.

Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, die Medienberichte über die Situation der Flüchtlinge in Griechenland stimmten ihn nachdenklich. Der Entscheid, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen, liege jedoch beim Bundesrat und dieser halte an der bisherigen Strategie fest, gezielt minderjährige Flüchtlinge mit Familienbezug in der Schweiz aufzunehmen.

Kantonale Unterkünfte sind bereits gut ausgelastet

Der Kanton Aargau werde weiterhin den gemäss Verteilschlüssel vorgesehenen Anteil Flüchtlinge übernehmen. «Ein grosses Zusatzkontingent wäre eine grosse Herausforderung», so der Regierungsrat. Die kantonalen Unterkünfte seien bereits gut ausgelastet. Im Hinblick auf allenfalls steigende Flüchtlingszahlen seien gewisse Reservekapazitäten wichtig.