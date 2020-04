Der Aargau investiert 75 Millionen in Energie-Massnahmen – und hofft auf 750 Millionen aus der Privatwirtschaft

Im Kanton Aargau sollen Hausbesitzerinnen und -besitzer, die ihr Gebäude energetisch sanieren wollen, finanziell stärker unterstützt werden.

Hauptsächlich soll Geld fliessen, wenn jemand die Wärmedämmung verbessert: an der Fassade, am Dach, der Wand und am Boden gegen das Erdreich. Allein dafür will die Regierung ab 2021 bis 2024 jährlich rund 13 Millionen Franken einsetzen: