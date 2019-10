Der Aargau im Nationalrat: Weiblicher, jünger und politisch stärker eingemittet

Ersetzt werden die langjährigen Parlamentarier durch Benjamin Giezendanner (37), Martina Bircher (35) und Jean-Pierre Gallati (53). Den vierten frei werdenden Sitz konnte die SVP nicht verteidigen, obwohl ihr Parteisekretär Pascal Furer am Mittag optimistisch war: «Wir werden die Wahlen klar gewinnen und unsere sieben Sitze halten», sagte er im AZ-Videointerview. Rund fünf Stunden später war klar: Die SVP büsste beim Wähleranteil 6,5 Prozentpunkte ein und verlor ein Mandat. «Das tut weh, wir sind enttäuscht», sagte Parteipräsident Thomas Burgherr.

«Vor vier Jahren haben wir aufgrund der Listen verbindung mit der CVP ein Mandat gewonnen, jetzt ging es wohl wieder zurück», sagte FDP-Präsident Lukas Pfisterer. Ob die Klimadebatte und die Schwenker der Freisinnigen dabei eine Rolle gespielt hätten, liess Pfisterer offen. «Klar ist aber, dass unsere Themen, wie Wirtschaft und Europa, in diesem Wahlkampf praktisch keine Rolle gespielt haben», erklärte er.

Ausschlaggebend dafür war das starke Plus der Grünen, die mit der SP eine Listenverbindung eingegangen waren und die nötigen Wählerprozente für den Sitzgewinn lieferten. «Die SP hat im Aargau, im Vergleich zu anderen Kantonen, stark mobilisiert und sehr gut abgeschnitten», sagte Suter. Ihre Partei arbeite seit vielen Jahren gut mit den Grünen zusammen, dass der zusätzliche Sitz im linken Lager nun an die SP gehe, sei aufgrund der Konstellation zu erwarten gewesen.

«Ich danke der GLP, dass sie mit uns eine Listenverbindung eingegangen ist», sagte CVP-Präsidentin Marianne Binder. Die Grünliberalen trugen mit ihrem Plus von 3,3 Prozent beim Wähleranteil ihren Teil zum Sitzgewinn der CVP bei. Doch auch Binders Partei, die mit neun Listen und 144 Kandidierenden angetreten war, legte selber um 1,3 Prozentpunkte zu: «Wir haben unsere Basis mobilisiert und gezeigt, dass die CVP im Aargau lebt und kämpft», freute sich Binder.

Frauenanteil im Nationalrat könnte noch weiter steigen

Die Rechnung der GLP ging indes nicht auf: Die Grünliberalen hatten gehofft, die CVP beim Wähleranteil zu überholen und einen zweiten Sitz zu gewinnen. Dieser wäre an Grossrätin Barbara Portmann gegangen, die trotzdem nicht von einer falschen Strategie sprechen wollte. «Bei einer Klimaallianz wäre der zusätzliche Sitz an die Grünen gegangen, nicht an uns», gab sie zu bedenken.