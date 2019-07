Der Aargauische Gewerbeverband und die Aargauische Industrie- und Handelskammer fordern, dass ein bisheriger Regierungsrat das frei werdende Departement Gesundheit und Soziales (DGS) übernimmt. Die Nachfolge von Franziska Roth soll ein anderes Departement leiten. Die Verbände begründen diese Forderung damit, dass damit das DGS schneller wieder auf Kurs gebracht werden könne.

«Die Wirtschaftsverbände beurteilen dies richtig», schrieb am Dienstag der Parteipräsident der Aargauer SVP, Thomas Burgherr, auf Facebook. Die Verteilung der Departemente solle das Optimum für den Kanton darstellen. Dass das im Herbst neu gewählte Regierungsmitglied das DGS übernehmen soll, ist für Burgherr daher nicht zwingend. Einerseits, weil so jemand mit Erfahrung die Geschäfte des DGS bearbeiten könnte, aber auch, weil sich die Auswahl an möglichen Kandidaten öffnet, sobald es keine Rolle mehr spielt, ob sie Gesundheitspolitiker sind.

FDP, SP und Grüne winken ab

Diese Meinung teilen andere nicht. «Wir glauben nicht, dass es bei der derzeitigen Zusammenstellung des Regierungsrats nach der Wahl vom 20. Oktober zu Rochaden kommen wird», sagt FDP-Parteipräsident Lukas Pfisterer. Es sei deswegen sinnvoll, jemanden zu wählen, der mit den Dossiers des DGS vertraut ist oder sich schnell einarbeiten will und kann. «Natürlich muss eine Regierungsrätin oder ein Regierungsrat auch in der Lage sein, die anderen Departemente zu führen. Zudem muss er oder sie als Teil des Kollegiums in den Geschäften der anderen Departemente mitentscheiden», so Pfisterer. In der jetzigen Situation, nachdem das DGS über längere Zeit schlecht geführt worden ist, sei es wichtig, dass jemand wieder Führung und Wissen in das Departement bringt.