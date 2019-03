Interviews und Online-Umfrage

In den nächsten Wochen wird die Firma mehrere Dutzend Einzelinterviews mit Führungspersonen in Roths Departement führen. Zudem sollen einzelne Personen ausserhalb der kantonalen Verwaltung befragt werden. Die Mitarbeitenden des Departements werden mit einer Onlineumfrage in die Untersuchung einbezogen. Parallel zur Befragung führt die Firma auch eine «systematische Dokumentenanalyse durch, bei der Richtlinien, Weisungen, Prozess- und Ablaufdokumentation gesichtet werden», schreibt die Staatskanzlei. Um die Unabhängigkeit der externen Analyse zu gewährleisten, würden alle Erhebungen – insbesondere auch aus den Einzelinterviews – in anonymisierter Form in den Bericht einfliessen.

Der Bericht werde bis zu den Sommerferien vorliegen, heisst es in der Mitteilung. Im Anschluss werde sich der Regierungsrat mit den Erkenntnissen und Empfehlungen befassen. Erst danach soll die Öffentlichkeit über den Inhalt des Berichts informiert werden.