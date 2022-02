Demonstration Kundgebung gegen Ukraine-Krieg am Sonntag in Baden: «Wir rufen den Bundesrat auf, Sanktionen gegen Russland zu ergreifen» Mia Gujer organisiert zusammen mit SP, SP Frauen und Juso die erste Friedenskundgebung im Aargau seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung und eine klare Forderung an die Landesregierung sollen am Sonntagabend in Baden zum Ausdruck gebracht werden.

Mia Gujer organisiert zusammen mit SP, SP Frauen und Juso am Sonntag eine Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg in Baden. zvg/asp/Montage AZ

Schon am Mittwochabend, noch vor dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine, fand in Bern eine erste Friedensdemonstration statt. Vor der russischen Botschaft versammelten sich rund 200 Personen, zur Kundgebung aufgerufen hatten die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee und die Juso.

Nach dem ersten Kriegstag versammelten sich am Donnerstagabend in Zürich mehrere hundert Menschen zu einer erneuten Kundgebung. Vor dem Rathaus der Stadt forderten die Teilnehmenden vom Bundesrat rasche und konsequente Sanktionen gegen Russland.

Mit einer stillen Kundgebung am Sonntagabend auf dem Bahnhofplatz in Baden wollen nun auch Aargauerinnen und Aargauer ein Zeichen gegen die Gewalt setzen. «Krieg hat in Europa nichts zu suchen», sagt Mia Gujer, die zusammen mit SP, SP Frauen und Juso die Kundgebung organisiert.

«Wir möchten uns mit der ukrainischen Bevölkerung solidarisieren und rufen gleichzeitig den Bundesrat dazu auf, Sanktionen gegen Russland zu ergreifen.»

Derzeit herrsche eine grosse Ohnmacht, sagt die SP-Politikerin und hält fest: «Wir wollen allen die Möglichkeit bieten gemeinsam für die Menschen in der Ukraine einzustehen.» Die Kundgebung findet von 18 bis 19 Uhr am Sonntagabend auf dem Bahnhofplatz Baden statt. Sie ist von der Stadt bewilligt, Teilnehmende werden aufgerufen, Kerzen und Lichter mitzubringen.

Flyer für Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine in Baden am 27. Februar. Zvg / Aargauer Zeitung

Mia Gujer ist selber Doppelbürgerin, ihre Familie lebt in Dänemark, sie fühlt besonders mit Ukrainerinnen und Ukrainern in der Schweiz mit, die Angehörige in der Heimat haben. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, nicht zu wissen wie es Familie und Freunden zu Hause geht und ob sie unbeschadet davonkommen.» Gujer sagt, die Schweiz müsse ihr Möglichstes tun, um die Situation zu entschärfen und den Menschen vor Ort zu helfen.