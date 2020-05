Demonstration in Aarau: Rund zwei Dutzend Personen protestieren friedlich gegen Corona-Massnahmen

Marianne aus Wohlen, die ihren ganzen Namen nicht online oder in der Zeitung lesen möchte, trägt eine Mütze mit Schweizerkreuz und dem Slogan "Freiheit", in der Hand hält sie die Schweizer Bundesverfassung. Zusammen mit rund zwei Dutzend anderen Demonstranten steht Marianne am Samstagnachmittag im Aarauer Kasinopark und nimmt an einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen des Bundes teil. Aufgerufen zur Demonstration, die auch als Mahnwache oder Spaziergang bezeichnet wurde, hatten die "Corona Rebellen Schweiz". In sozialen Medien und auf dem Messengerdienst Telegram hatten sie zum Protest aufgerufen.

"Ich habe den Aargauer Ableger der Corona Rebellen gegründet, aber inzwischen gehöre ich nicht mehr dazu", sagt Marianne, als der AZ-Reporter sie anspricht. Sie könne sich nicht mit den teilweise komischen Positionen nicht identfizieren, sie sehe keine Verbindung zwischen Corona und der 5G-Mobilfunktechnologie und lehne auch sonstige Verschwörungstheorien ab. "Aber aus meiner Sicht hat der Lockdown viel mehr Schaden angerichtet, als das Virus selber", sagt Marianne. Sie sei dreifache Mutter, erziehe ihre Kinder allein und habe dazu noch ihren Job verloren, erzählt die Wohlerin.