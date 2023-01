Demonstration Co-Präsidentin der Jungen Grünen Aargau war in Lützerath: «Dieser Anblick war ein Sinnbild für die Zerstörung unserer Umwelt» Mechthild Mus und drei Aargauer Kollegen nahmen am Wochenende an der Demonstration gegen das Braunkohlewerk im deutschen Lützerath teil. Sie wertet die Masse an Menschen, die teilnahmen, als positives Zeichen für die Zukunft.

Mechthild Mus, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Aargau, an der Kante zum Braunkohlewerk in Lützerath. Instagram

Seit letztem Mittwoch versuchen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, im Westen Deutschlands einen Weiler zu retten. Das geräumte Dorf Lützerath soll dem Abbau von Braunkohle weichen, dies wollen Tausende von Demonstrierenden verhindern. Bei der Räumung des Dorfes kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei. Teilnehmende der Kundgebung warfen den Polizisten unverhältnismässigen Gewalteinsatz vor, ein Polizeisprecher berichtete von Angriffen mit Feuerwerkskörpern auf die Sicherheitskräfte.

Am Dienstagnachmittag räumten die letzten Besetzerinnen und Besetzer das Feld, zuvor war dort unter anderem die bekannte schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg aufgetreten, welche sich momentan in Polizeigewahrsam befindet. Wie mehrere Beiträge auf Instagram zeigen, war auch Mechthild Mus, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Aargau, am letzten Freitag und Samstag mit Kolleginnen und Kollegen in Lützerath.

Mus hat die lange Reise auf sich genommen, weil sie den Glauben nicht aufgegeben hat, mit ihrem Aktivismus etwas bewirken zu können. «Am Freitagnachmittag bin ich mit einem weiteren Mitglied der Jungen Grünen Aargau abgereist, vor Ort haben wir dann noch zwei weitere getroffen.» In Lützerath angekommen, beeindruckten sie vor allem die Grösse und auch die Durchmischung an Menschen, die dort anzutreffen waren. «Es gab auch viele Familien und ältere Personen, die sich gegen den Abriss eingesetzt haben.» Für Mus ein Zeichen, dass vielen Menschen der Planet noch am Herzen liege, der Einsatz auch wahrgenommen werde.

Mechthild Mus, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Aargau Instagram

Braunkohle mit schlechter Energiebilanz

Doch aus welchem Grund hat sie sich auf diese Reise begeben? Braunkohle als Energieträger habe eine sehr schlechte Klimabilanz, das rheinische Revier sei zudem der grösste CO 2 -Produzent Europas. «Wenn Deutschland es mit dem Pariser Klimaabkommen ernst meint, darf die Kohle unter Lützerath nicht verbrannt werden. Was jetzt aber droht zu geschehen, macht mich wütend und traurig», so Mus.

Vor Ort erschrak Mus laut eigenen Angaben ob der Umgebung, die sie dort antraf. Das Dorf, Wiesen und ein wenig Wald seien zu sehen, und dann käme die Kante. «Als ich dort dann stand, war ich schockiert.» Es sei ein kilometerlanges Loch, das sich bis zum Horizont zieht. Als «hässlich» und «dreckig» bezeichnet Mus es. «Für mich war dieser Anblick ein Sinnbild für die Ausbeutung unserer Umwelt und dafür, wie der Profit eines Konzerns über alles andere gestellt wird.»

Die Demonstration am Samstag hätte eine unglaubliche Dimension erreicht, Mus spricht von zehntausend Menschen. Es sei eine angespannte Stimmung gewesen, dort, wo sie sich aufgehalten habe, sei es aber zu keinen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. «Ich war etwas überrascht, als ich die Medienberichte am Sonntag gelesen habe.» Bei der Grösse der Demo könne es aber auch gut sein, dass sie sich nicht an den Zündstoff-Orten aufgehalten habe.

Auch am Dienstag ist Mus noch immer daran, ihre Eindrücke zu verarbeiten. Sie gibt aber die Hoffnung nicht auf, dass dieser Einsatz die deutsche Bundesregierung dazu bringt, das Dorf Lützerath nicht abzureissen. «Die Masse an Menschen, die sich für das Dorf eingesetzt haben, hat meine Vorstellungen übertroffen.» Greta Thunberg sei am Samstag vor Ort gewesen und über 500 Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben sich in einem offenen Brief hinter die Forderungen der Aktivistinnen und Aktivisten gestellt. «Dieses breite Engagement ist ein Zeichen dafür, dass es noch immer genug Menschen gibt, die sich um unsere Welt kümmern.»