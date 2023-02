Demokratie Stimmbeteiligung erhöhen: Pilotprojekt im Aargau soll mehr Leute an die Urne bringen Die Stimmbeteiligung an der Urne schwankt je nach Thema. Ein oft genannter Grund für das Fernbleiben ist die Komplexität vieler Vorlagen. Wie könnte man mehr Stimmberechtigte motivieren, um von ihrem Recht Gebrauch zu machen? Der Kanton Aargau startet dazu mit der Universität Zürich das Pilotprojekt Demoscan.

Mit einem Pilotprojekt sollen im Aargau mehr Leute an die Urne gebracht werden.. Andrea Tina Stalder

«Die Hoffnung ist, an mehr Menschen heranzukommen, ihnen eine Vorlage verständlich zu machen und letztlich die Stimmbeteiligung zu erhöhen.» Das sagten Staatsschreiberin Joana Filippi und Daniel Kübler, Professor für Demokratieforschung an der Uni Zürich und Leiter des «Demoscan Aargau» getauften Pilotprojekts, bei dessen Vorstellung und einem Podiumsgespräch in Aarau.

Gerade dieses Projekt zeige die Lebendigkeit der Demokratie im Aargau, sagte Filippi. Doch das System sei immer wieder zu überprüfen, auch Neues sei auszuprobieren. Zum Pilotprojekt gehöre, «miteinander in Dialog zu treten und auch den Mut für einen Perspektivenwechsel aufzubringen».

Komplexität der Vorlagen schreckt viele vom Urnengang ab

Nun also sollen Vorlagen mit einem zusätzlichen Angebot verständlicher gemacht werden. Die Hoffnung dafür ruht auf 22 Aargauerinnen und Aargauern. Diese wurden im Grossratssaal aus 125 Namen ausgelost. 125 (von 3000 angeschriebenen) Personen hatten sich zuvor bereit erklärt, beim Projekt mitzumachen.

Joana Filippi, Staatsschreiberin Kanton Aargau, wünscht sich mehr Dialog und Perspektivenwechsel in der Politik. Severin Bigler

Ein Computer hatte die Aufgabe, aus den 125 Personen das Gremium so auszulosen, damit es die Bevölkerung – auch nach politischer Ausrichtung – möglichst gut repräsentiert. Diese 22 werden sich bald an zwei Wochenenden intensiv mit der nächsten kantonalen Abstimmungsvorlage vom 18. Juni auseinandersetzen. Es dürfte dabei um die Klimaschutz-Initiative gehen.

Andri Heimann von Küblers Team erläuterte vor dem Publikum, in dem vorab Personen sassen, die sich zur Teilnahme bereit erklärt hatten, was geplant ist. Sie sollen niederschwellige und qualitativ hochstehende Abstimmungsunterlagen erarbeiten. Auf zwei A4-Seiten sollen die ausgelosten 22 Personen, denen Experten beider Lager Red und Antwort stehen werden, die Vorlage verständlich und knapp vorstellen und die wichtigsten drei Pro- und Kontra-Argumente herausschälen.

Bürgerbrief geht an Stimmberechtigte von Aarau und Safenwil

Es soll ausgewogene, objektive Information geben, keinesfalls Propaganda für eine Seite. Dieser Bürgerinnen- bzw. Bürgerbrief wird dann allen Stimmberechtigten der am Pilotprojekt mitmachenden Gemeinden Aarau und Safenwil mit separater Post zugestellt. So ein Projekt sei 2020 schon einmal in Sion realisiert worden, sagte Kübler.

Daniel Kübler, Professor für Demokratieforschung und Projektleiter von «Demoscan Aargau». Severin Bigler

Sein Team wird via Nachbefragung auswerten, ob und inwiefern sich der Bürgerbrief auf die Stimmbeteiligung ausgewirkt hat. In Sion seien diejenigen, die den Bürgerbrief gelesen hatten, gut informiert gewesen, «die Abstimmungsbereitschaft nahm zu. Das erhoffe ich mir auch im Aargau», sagte der Politologe.

Mitgestalten, statt die Faust im Sack zu machen

Demoscan sei seine spannende Idee, meinte am Podium der frühere Regierungsrat Urs Hofmann, der auch als Präsident der «Freunde des ZDA» (Zentrum für Demokratie Aarau) geladen war. Er ist gespannt, ob es funktioniert. Hauptherausforderung werde sein, so Hofmann, dass die Leute überhaupt erfahren, dass es diesmal noch eine zusätzliche Information gibt. Denn erfahrungsgemäss werfen viele Desinteressierte politische Information ungeöffnet ins Altpapier.

Carol Schafroth, Geschäftsführerin Campus für Demokratie, spricht am Start zu Demoscan im Grossratssaal in Aarau. Severin Bigler

Doch warum soll man sich überhaupt für Politik interessieren, es läuft ja alles? Carol Schafroth, Geschäftsführerin Campus für Demokratie, brachte in einem schlagenden Beispiel auf den Punkt, warum es sich lohnt, sich zu engagieren, um voranzukommen: «Wenn ich auf einem gefährlichen Veloweg fahre, nützt es nichts, mich über den Staat zu ärgern. Stattdessen sollte ich überlegen, mit welchen Vorschlägen ich helfen kann, ihn sicherer zu machen.»