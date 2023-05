Delegiertenversammlung Patrick Gosteli bleibt Präsident der TCS Sektion Aargau – und «höchst erfreuliche» Zahlen bei der Rechnung 2022 Bei der Delegiertenversammlung der TCS Sektion Aargau ist SVP-Grossrat Patrick Gosteli für drei weitere Jahre als Präsident gewählt worden. Er kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Patrick Gosteli (dritter von links), Grossrat und Gemeindeammann von Böttstein, wurde als Präsident der TCS Sektion Aargau für drei weitere Jahre gewählt. Von links nach rechts: Markus Büttikofer (Vizepräsident), Peter Goetschi (Zentralpräsident TCS Schweiz), Patrick Gosteli (Präsident TCS Sektion Aargau), Stephan Attiger (Regierungsrat), Thierry Burkart (Nationalrat), Claudio Bacchetta (Geschäftsführer TCS Sektion Aargau). Bild: zvg

Patrick Gosteli bleibt für drei weitere Jahre Präsident der TCS Sektion Aargau. Der SVP-Grossrat und Gemeindeammann von Böttstein wurde bei der Delegiertenversammlung am Freitag im Amt bestätigt. FDP-Ständerat Thierry Burkart, der das Amt des Tagespräsidenten bekleidete, führte die Wahl durch, bei der 190 Delegierte ihre Stimme abgeben konnten.

Gosteli beschreibt das Jahr 2022 als «erfolgreich» und lässt sich in einer Mitteilung wie folgt zitieren: «Die neue Kontaktstelle in Aarau, der Bau einer Solarstromanlage mit Ladestationen für E-Autos in Birr sowie die Steigerung der Mitgliederzahl auf rund 128'500 waren nur einige unserer Erfolge».

Budget 2023: TCS rechnet mit weniger Einnahmen

Bei der Rechnung 2022 präsentierte Geschäftsführer Claudio Bacchetta «höchst erfreuliche Zahlen», wie es in einer Mitteilung der TCS Sektion Aargau heisst. So wurde 2022 ein Umsatz von rund 5,5 Millionen Franken erwirtschaftet, was etwa dem Umsatz des Jahres 2021 entspricht.

Mit Blick aufs Budget 2023 machte Bacchetta jedoch darauf aufmerksam, dass es nicht jedes Jahr so weitergehen wird: «Infolge gesetzlicher Veränderungen werden die Einnahmen aus dem Fahrtraining deutlich geringer ausfallen als im Vorjahr», wird er in der Mitteilung zitiert. Einen Antrag, die Beiträge an die Untersektionen von drei Franken pro Mitglied auf 3.50 Franken zu erhöhen, lehnte Bacchetta aber ab. (fan)