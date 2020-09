Defibrillatoren, Seetalbahn-Sanierung, Kinderärzte: Das hat der Grosse Rat heute entschieden

Der Grosse Rat hat in Spreitenbach in der wohltemperierten Umweltarena seine letzte Sitzung vor den Herbstferien abgehalten. Ob er im Herbst erneut in Spreitenbach oder mit einem besonderen Coronaschutzkonzept wieder im Grossratsgebäude in Aarau tagt, soll am Mittwoch vom Ratsbüro kommuniziert werden.

Am Dienstag hat der Rat in einer sehr effizient durchgeführten Sitzung zahlreiche Beschlüsse gefasst. Er hat die Einbürgerung von 513 Personen ohne Wortmeldung zur Kenntnis genommen und drei Begnadigungsgesuche auf Antrag der Justizkommission fast einstimmig abgelehnt.

Mobilitätsstrategie muss konkreter werden

Knapp mit 69:65 Stimmen hiess der Rat eine Motion von Grossräten von SP, CVP, Grünen, GLP und EVP (Sprecher Uriel Seibert/EVP) gut. Laut dieser muss die Regierung in der kantonalen Mobilitätsstrategie eine Zielformulierung «zur Verminderung des Ressourcenverbrauchs und der Belastung von Mensch und Umwelt» aufnehmen.

Noch eine Schlaufe für Zusatzkredite Seetalbahn

Eigentlich hätte der Rat über Zusatzkredite wegen Mehrkosten zur Sanierung der Seetalbahn beraten sollen. Diese war als solche im Kantonsparlament eigentlich nicht bestritten. Weil die zuständige Kommission aber keine Kenntnis vom Einwand einer betroffenen Gemeinde hatte, wies der Rat die Vorlage zurück. Jetzt kann dies in der Kommission auch noch aufgenommen werden. Dann kommt die Vorlage erneut ins Parlament.

Zweite Lesung zum öffentlichen Beschaffungswesen

Entgegen den Erwartungen konnte der Grosse Rat auch über den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen nicht abschliessend entscheiden. Dies, weil Neuerungen, welche das Bundesparlament parallel zum politischen Prozess im Aargau eingefügt hat, nicht eingeflossen sind. Auf Antrag von CVP und SVP reichte der Rat einen Prüfungsantrag ein und beschloss eine zweite Lesung.

Mehr Defibrillatoren sollen Leben retten

Nach einem Kreislaufstillstand sollen mehr Menschen im Aargau überleben. Die Regierung solle ein Konzept dafür erarbeiten, hatte Martina Sigg (FDP) gefordert. Mehr Defibrillatoren und ein besseres Bewusstsein in der Bevölkerung, wie die Reanimation funktioniert, fordert sie. Die Regierung ist bereit, dieses Postulat entgegenzunehmen. Es gebe noch Potenzial, die Überlebenswahrscheinlichkeit nach einem plötzlichen Kreislaufstillstand zu erhöhen, so die Regierung. Bis 2022 soll das Konzept erarbeitet und umgesetzt sein.