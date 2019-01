Die Scheu, sich in der Öffentlichkeit behaupten zu müssen, wenn sie in die Politik einsteigen möchten, sei eine gewisse Hemmschwelle für junge Frauen, sagt Maya Graf, Baselbieter Grünen-Nationalrätin und Co-Präsidentin des Schweizerischen Frauendachverbands Alliance F. Der Verband setzt sich dafür ein, dass mehr Frauen in die Politik gehen und in den Parlamenten gleich stark wie die Männer vertreten sind. «Es geht uns um die Stärkung der Demokratie und darum, das Potenzial beider Geschlechter voll auszuschöpfen», sagt Graf. Von bewusster Frauenförderung redet sie deswegen nicht.

Die Schweiz könne es sich schlicht nicht mehr leisten, die Kompetenzen eines grossen Teils der Bevölkerung brachliegen zu lassen – das betreffe alle Bereiche. Alliance F hat deshalb die überparteiliche Kampagne «Helvetia-Ruft» gestartet, um mehr Frauen dazu zu bringen, an den nationalen Wahlen vom Oktober teilzunehmen.