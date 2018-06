Die Spieler des FC Eagles Aarau feierten den Sieg mit den gleichen Gesten wie Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri letzten Freitag ihre Tore gegen Serbien. Mit dem Unterschied, dass seit dem Jubel der Nati-Spieler fast 700 Artikel zum Stichwort «Doppeladler» geschrieben wurden. War es dumm oder verständlich? Dumm aber verständlich? Weder dumm noch verständlich? Der 2:1-Sieg der Schweiz spielte auf jeden Fall die Nebenrolle. Die Fifa eröffnete ein Verfahren. Seit Montag ist klar: Xhaka, Shaqiri und Lichtsteiner dürfen heute Abend gegen Costa Rica spielen, müssen aber eine Busse zahlen. In New York sammelt ein Kosovare via Crowdfunding bereits das Geld für die beiden gebüssten Fussballer.

Beim Aargauischen Fussballverband war der Doppeladler-Jubel der Spieler des FC Eagles Aarau nie Thema. «Es war ein friedliches Spiel, eine friedliche Feier und der absolut beste Beweis, dass ein Miteinander funktioniert», sagt Geschäftsführer Hannes Hurter. Der Verband lege Wert auf politische und religiöse Neutralität der Fussballklubs. Er würde eingreifen, wenn er extremistische Tendenzen feststellen würde. «Das war aber bisher nie ein Problem. Es ist ein Miteinander», sagt Hurter. Die Mannschaften seien so gemischt, dass die Spieler früh lernten, tolerant zu sein.

«Nicht nur aus reiner Freude»

Faton Gashi, Präsident des FC Eagles Aarau, hat sich den Match Schweiz-Serbien im Public Viewing im Cinema 8 in Schöftland angeschaut. Kurz nach der Jubelgeste der beiden Nati-Spieler drehte er sich zu seiner Frau um und sagte: «Das wird Ärger geben.» Gashi ahnte, wie die Medien darauf reagieren würden, dass die Jubelgeste der beiden Torschützen ein Nachspiel haben würde. «Dass es einen solchen Hype gibt, habe ich aber nie erwartet», sagt Gashi. Unnötig findet er auch, dass die Fifa ein Verfahren eingeleitet hat und die Spieler eine Busse zahlen müssen. «Das führt nur dazu, dass in Zukunft jede Jubelgeste analysiert werden muss», sagt Gashi. Wie Xhaka, Shaqiri und Lichtsteiner haben seine Söhne am Freitag nach den Toren die Daumen ineinander verhakt, die restlichen Finger gespreizt und flattern lassen. Warum macht man den Doppeladler? Aus Freude? «Wir machen den Doppeladler nicht nur aus reiner Freude», erklärt Gashi. Der Doppeladler sei ein Zeichen dafür, dass sich jemand mit seinem Herkunftsland identifiziere. Heute sei der Doppeladler auch präsenter als früher. «Er ist auch etwas eine Mode-Erscheinung», sagt Gashi. Er stelle gerade bei den Jüngeren fest, dass der Doppeladler ein Symbol ist für sie, um ihren Migrationshintergrund zu zeigen. Gleichzeitig betont er, dass der Doppleradler auf keinen Fall ein Zeichen sei, das sich gegen die Schweiz richte. Er sei selber stolzer Schweizer. Aber er komme eben auch aus dem Kosovo und stehe zu seiner Herkunft. Deshalb verstehe er die Reaktion von Shaqiri und Xhaka, auch wenn er an ihrer Stelle wohl auf den Doppeladler verzichtet hätte.