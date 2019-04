Das SRK Kanton Aargau und der FC Aarau ehren Freiwilligenarbeit und spannen für eine Kampagne zusammen.

Beide Vereine verweisen in einer Mitteilung vom Montag auf ihre mehr als 100 Jahre alte Geschichte. Seit 117 Jahren behaupte sich der FC Aarau auf den Schweizer Fussballplätzen, das SRK Kanton Aargau könne sogar auf eine 127-jährige Geschichte zurückblicken. Beide Vereine seien nicht gewinnorientiert. Das Aargauer Rote Kreuz setze seine gesammelten Gelder ausschliesslich im Kanton für Aargauerinnen und Aargauer ein, die Hilfe bräuchten. Beim FC Aarau fliesse jeder erwirtschaftete Franken wieder in das Unternehmen Fussball.



Mit ihrer gemeinsamen Aktion machten die beiden Organisationen auf die wohl wichtigste Gemeinsamkeit aufmerksam: Ohne das ehrenamtliche Engagement und die zahlreichen Freiwilligen würden nämlich beide nicht funktionieren.

«Ohne die Unterstützung von freiwilligen Helferinnen und Helfern, die den Fussballplatz vom Schnee befreien, Betreuungsdienste an Heimspielen leisten und sogar im Club tägliche Aufgaben übernehmen, könnten wir aus finanziellen Gründen keinen professionellen Fussball im Brügglifeld betreiben», so FC Aarau-Präsident Alfred Schmid.



Ähnlich klingt es bei Iris Flückiger, Freiwilligen-Verantwortliche beim SRK Kanton Aargau: «Über 950 Freiwillige engagieren sich im täglichen Leben für Menschen im Kanton Aargau. Sie fahren Patienten zum Arzt, begleiten Menschen mit Demenz, entlasten pflegende Angehörige, besuchen Menschen Zuhause, ermöglichen den Rotkreuz-Notruf und vieles mehr. Ohne diese engagierten Heferinnen und Helfer ginge unserer Gesellschaft sehr viel verloren.»



Ab dem 1. April 2019 rufen Rotkreuz-Freiwillige und Spieler des FC Aarau gemeinsam in einer kantonalen Plakataktion die Bevölkerung zum Mithelfen auf.

Die Kampagne hat den Leitgedanken «Jeder kann ein Held sein. Freiwilligenarbeit beim Roten Kreuz.» Die Aktion soll auch ein Dank der beiden Vereine an alle ihre aktiven Freiwilligen für deren wertvolles Engagement sein.



Als Botschafter der Kampagne engagieren sich beim FC Aarau: Mats Hammerich, Oliver Jäckle, Marco Schneuwly und Marco Thaler.

Seitens des SRK Kanton Aargau sind dies Werner Gassmann (Fahrer aus Würenlos), Vreni Grenacher (Fahrerin und Begleiterin Ferienwochen aus Frick), Reto Krättli (Fahrer aus Auenstein), Hans Mahlstein (Fahrer aus Muri), Rolf Schmid (Freiwilliger im Jugendrotkreuz aus Wil AG). (az)