«Das verändert die Beziehungen» – der Aargauer Psychologe über ein neues Bedrohungsgefühl und die Hoffnung auf ein besseres Leben

Statt uns herzlich mit einem Handschlag oder einer Umarmung zu begrüssen, müssen wir in Coronazeiten jetzt Abstand halten - wenn es nach dem Bundesrat geht, auch noch eine ganze Weile. Was macht das mit uns? Thomas Estermann: Die ganze Körperlichkeit geht verloren. Es ist ja nicht nur das Händeschütteln, es sind tausende Berührungen, die wegfallen. In den ersten Tagen fanden wir das noch unterhaltsam, inzwischen haben wir uns schon fast daran gewöhnt. Und das verändert die Beziehungen. Jetzt könnte der beste Freund oder die Freundin Virusträger sein, ich könnte krank werden. Das heisst, wir können uns auf unser normales Gefühl nicht mehr verlassen. Denn plötzlich gibt es da eine Bedrohung, die es vorher nicht gab: Der Mensch ist dem Menschen gefährlich geworden. Waisenkinder, das hat man in den 40-er Jahren festgestellt, die kaum Körperkontakt haben, entwickeln sich schlechter, haben kaum Empathie, ja wachsen sogar langsamer. Was heisst das für uns in dieser Corona-Zeit, wenn diese tausenden Berührungen, von denen Sie gesprochen haben, jetzt wegfallen? Mangelnde Körperlichkeit führt zu ganz vielen negativen Reaktionen. Kinder, die nicht berührt werden, die keinen Körperkontakt haben, werden krank und bei Erwachsenen löst es Stress aus. Das kann depressiv oder auch agressiv machen.

Auch frischgebackene Väter dürfen ihr Baby nach der Geburt im Spital nicht mehr besuchen. Ja, das ist wirklich schlimm, das macht auch etwas mit den Vätern. Auch sie reagieren ja sehr stark emotional auf das Baby, weil auch bei ihnen sich die Hormone nach der Geburt verändern. Wir zahlen deshalb einen sehr, sehr hohen Preis in dieser Krise. In vielen Kinderheimen dürfen die Kinder sogar ihre Eltern nicht mehr sehen. Und sehr schlimm ist die Situation auch für alte Menschen. Niemand fasst sie mehr an oder wenn, nur noch total vermummt.

Corona-Patienten, die im Sterben liegen, dürfen, bis auf Ausnahmen, nicht von ihren Angehörigen besucht werden. Sie sterben also alleine. Bekanntlich eine der grössten Ängste die wir Menschen haben, alleine sterben zu müssen. Ja und ich kann das nicht gutheissen. Wir lassen unsere Liebsten in grosser Angst sterben. Wir begleiten sie nicht in diesen letzten Stunden ihres Lebens. Ich bin der Meinung, dieses Problem hätte man anders lösen müssen. Mit Schutzkleidung oder eben auch das Risiko in Kauf nehmen, dass sich jemand ansteckt. Für die meisten ist das ja nicht gefährlich. Denn auch für die Angehörigen ist diese Erfahrung traumatisch. Wir wissen, dass es ein sehr schwerer Einschnitt im Leben eines Menschen ist, wenn er sich nicht verabschieden kann in so einem Moment. Werden diese Erfahrungen unser Lebensgefühl nachträglich und dauerhaft beeinflussen? Ja, wir werden uns grundsätzlich unsicherer und bedrohter fühlen. Wir hatten seit 100 Jahren keine Pandemie mehr. Die Spanische Grippe haben wir nicht mehr erlebt. Das relative Sicherheitsgefühl, das viele Menschen hier in der Schweiz hatten, ist durch Corona tief geschädigt. Die Fragilität des Lebens kommt einem durch so eine Krise ins Bewusstsein. Und das wird bleiben - leider.