Freiwillige suchten am Mittwoch mit Metalldetektoren in Schneisingen nach Zeugnissen der Vergangenheit. In den vergangenen Jahren gab es im Aargau einige spezielle Funde. Erfolg hatten bei Ausgrabungen nicht nur die Profi-Archäologen, sondern auch interessierte Amateure.

Münzfund von Ueken: 2015 stiess ein Bauer in Ueken im Fricktal auf über 4000 römische Münzen, die in einem bemerkenswert gutem Zustand waren. Das Geld lag gut 1700 Jahre unter der Erde. Es handelte sich um Bronzemünzen mit hohem Silbergehalt. Beeindruckend ist auch die Menge: Bis zum Fund in Ueken wurde erst vier Mal eine solch grosse Menge an Münzen gefunden.

Öllampen in Windisch: Vor rund zwei Jahren, im November 2016, entdeckten Archäologen in Windisch 22 Öllampen, die in einem Kochtopf gelagert wurden. Dazu lag auf jeder Lampe eine Münze. Der Fund wird auf ein Alter von rund 2000 Jahren geschätzt. Historiker vermuten, dass es sich bei der Deponierung um einen rituellen Akt handelt. Zudem wurden verkohlte Tierknochen im Topf gefunden.

Faustkeil von Zeiningen: In einem Acker entdeckte der Fricktaler Bodenforscher Werner Brogli im Jahr 2007 einen Faustkeil aus der Neandertalerzeit. Mittlerweile wurden vier der schweizweit sieben Faustkeile im Fricktal gefunden. Der 110 000 Jahre alte Keil aus der Steinzeit gilt als erste Spur der Menschen im Fricktal.

Pfahlbauten im Hallwilersee: Die beiden Siedlungen bei Beinwil und Seengen sind Teil des Unesco-Welterbes. Die Pfahlbauten stammen aus der Bronzezeit, die Siedlung bei Beinwil-Aegelmoos wurde im Sommer 2017 mit Kies zugeschüttet – um sie zu schützen. Sichtbar ist deshalb wenig: In Seengen steht seit 1989 am Seeufer beim Männerbad ein nachgebautes Pfahlbauerhaus aus der Bronzezeit.

Menora-Ring von Kaiseraugst: 2001 fand man einen Fingerring aus Bronze. Darauf eingraviert: Eine sogenannte Menora – ein siebenarmiger Leuchter, eines der bekanntesten religiösen Symbole des Judentums ist. Der Ring wird auf das 4. Jahrhundert nach Christus zurückdatiert und gilt damit als frühestes Zeugnis des jüdischen Glaubens in der Schweiz. (fh)