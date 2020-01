Das Sondersetting für den Prügelschüler aus Möriken-Wildegg kostet 8000 Franken pro Monat

Die monatlichen Kosten für die Tagesstruktur in der Institution "Türöffner" betragen durchschnittlich 4350 Franken, wie die Aargauer Regierung in einer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine grossrätliche Interpellation schreibt. Die Schulkosten belaufen sich auf 3000 Franken und das Mentaltraining kostet rund 570 Franken.

Im Rahmen dieses Sondersettings absolvierte der Schüler auch eine Art Boxtraining. Dabei sei es nicht um eine Vorbereitung auf einen Wettkampf, sondern um Selbsterfahrung, Selbstbeherrschung, Impulskontrolle und Fairness gegangen, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf die SVP-Interpellation.