Das sind die Wahlen und Abstimmungen in den Aargauer Gemeinden und Bezirken vom Sonntag

Gemeinden von A bis Z

Aristau

Als neues Mitglied des Gemeinderates kandidiert Isabelle Hediger (Jahrgang 1984), die an der Dorfstrasse 8c in Aristau wohnt. Für das Amt des Vizeammann stellt sich der bisherige Gemeinderat Erwin Gerber zur Verfügung. Weil bei Gemeinderatswahlen im ersten Wahlgang keine stille Wahl durchgeführt werden kann, kommt es auf jeden Fall zu einer Urnenwahl. Die Kanzlei weist darauf hin, dass im ersten Wahlgang jede in der Gemeinde wahlfähige Person als Kandidatin oder Kandidat gültige Stimmen erhalten kann. (az)

Auenstein

Nach dem Rücktritt von Gemeinderätin Edith Lisibach findet am 27. September die Ersatzwahl statt. Für den ersten Wahlgang hat sich innert Frist Rolf Wolfensberger (55) angemeldet. Er wohnt am Rainweg und tritt als Unabhängiger an. Wolfensberger ist Regionenleiter Brugg bei der Neuen Aargauer Bank und als solcher sehr gut vernetzt. (nro)

Baden

Als Nachfolger der zurückgetretenen Stadträtin Sandra Kohler kandidieren drei Männer: Stefan Jaecklin (FDP), Benjamin Steiner (Team Baden) und Luzi Stamm (Komitee B. Jäger).

Birmenstorf

Zwei Frauen kandidieren bei der Ersatzwahl für ein Mitglied der Schulpflege. Die Gewählte wird für den Rest der Amtsperiode 2018 - 2021 gewählt. Das sind beiden parteilosen Claudia Geiger, 1969, und Sabina Konrad, 1980.

Brunegg

Der 46-jährige Thomas Brügger ist einziger Bewerber für die Nachfolge von Gemeinderat Jörg Vogelsang, der aus beruflichen Gründen per Ende Jahr aus dem Gremium ausscheidet. (str)

Densbüren

Nach dem Rücktritt von Ammann Roger Meyer wählen die Stimmbürger ein neues Gemeindeoberhaupt sowie ein neues Gemeinderatsmitglied. Der bisherige Vizeammann Robert Wernli (54, Asp) stellt sich neu als Ammann zur Verfügung. Als neuer Gemeinderat kandidiert Samuel Hänni (38), wohnhaft am Grüebletzweg im Ortsteil Densbüren. (nro)

Döttingen

Für den frei werdenden Sitz des Vizeammanns von Martin Utiger (FDP) treten mit Michael Mäder (SVP) und Peter Schödler (parteilos) zwei Kandidaten gegen­einander an. Für den freien Sitz im Gemeinderat stellt sich Steven Weill (parteilos) zur Wahl. (az)

Dürrenäsch

Thomas Sauder (43, FDP) möchte in Dürrenäsch Nachfolger von Gemeinderat Theo Hochstrasser werden. Sauder war schon mal Gemeinderat bis im August 2019. (az)

Entfelden (Kreisschulrat)

Giovanni Fidelio (45, SP) aus Oberentfelden kandidiert als einziger als neues Mitglied des Kreisschulrats Entfelden. Bei einer Wahl würde er den zurückgetretenen Christoph Huckele ersetzen. (az)

Fislisbach

Gleich sechs Personen haben sich zur Wahl um die freien Sitze im Gemeinderat angemeldet. Es sind dies die einzige Frau Simone Bertschi sowie die fünf Männer David Jäggi, Reinhold Rauber, Andreas Sommer, Walter Strickler und Fritz Krähenbühl. Letzterer gehört als einziger einer Partei an, der FDP. Alle anderen sind Parteilose.

Am 27. September bestimmt das Fislisbacher Wahlvolk auch den neuen Vizeammann, und auch hier kommt es mit Fritz Krähenbühl und Gemeinderat Andreas Mahler (GLP) zur Kampfwahl. Vizeammann Hanspeter Zaugg gab aus persönlichen und beruflichen Gründen seinen Rücktritt bekannt, bei Gemeinderätin Vanessa Kleeb waren es gesundheitliche Gründe. (az)

Full-Reuenthal

Gaby Kaufmann ist Ende Juni aus dem Gemeinderat zurückgetreten. Für die Ersatzwahl ist eine Kandidatur eingegangen. Manuela Fux bewirbt sich für das Amt in der Exekutive. (az)

Gansingen

Für die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates wurde die parteilose Waltraut Steinacher-Basler als Kandidatin gemeldet. Im ersten Wahlgang können alle Stimmberechtigten der Gemeinde Gansingen gültige Stimmen erhalten.

Hornussen

George Winet, Ammann von Hornussen, kann aufatmen. Innerhalb der Nachmeldefrist sind zwei weitere Kandidaturen für die Ersatzwahl für zwei Mitglieder der Schulpflege eingegangen. «Ich bin froh, dass sich weitere Kandidaten gemeldet haben. Das Amt wäre für mich eine unnötige, zusätzliche Belastung gewesen», sagt Winet. Freiwillig als Kandidat gemeldet hatte sich Winet nur aus einer Notsituation heraus. Dies, weil sich innerhalb der regulären Anmeldefrist nur ein weiterer Kandidat für die Wahl der zwei Mitglieder der Schulpflege gemeldet hatte. Zurückziehen kann Winet seine Kandidatur zwar nicht mehr, «jedoch weiss das Dorf, dass ich andere Kandidaten zur Wahl empfehle», sagt er. Er geht deshalb nicht davon aus, dass er gewählt wird. Falls er aber trotzdem ins Amt gewählt würde, müsste er dieses auch antreten, da er mit der Kandidatur unterschrieben hat, dass er die Wahl annehmen würde. Bei einer Wahl bliebe Winet also nur die Demission, wobei «dieser nur aus einem driftigen Grund, etwa gesundheitliche Gründe oder ein Wegzug, stattgegeben werden kann», sagt Winet. (dka)

Kaiseraugst

Für die Wahl eines Mitglieds des Gemeinderats sind drei Kandidaturen eingegangen. Es kandidieren Reto Bernardi (Jahrgang 1976, FDP), Oliver Jucker (1974, SP) und Diana Montandon-­Varoda (1981, parteilos). Heinz Hassler hatte bereits Anfang Jahr seinen Rücktritt bekannt gegeben – die Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2018/21 wurde coronabedingt vom 17. Mai auf den 27. September verschoben. (az)

Lenzburg

Die 2,2 Millionen Franken teure Sanierung der Lenzburger Bahnhofstrasse mag niemanden so richtig zu befriedigen. Der Kredit ist im Einwohnerrat nur mit 18 zu 17 Stimmen angenommen worden (ein Rückweisungsantrag scheiterte ebenso knapp). Umstritten sind die Aufhebung der Bushaltestelle und die Frage, ob die Velofahrer nicht noch mehr gefördert werden müssten. Eine Ablehnung des Kredits durch das Volk wäre keine Überraschung. (az) Mehr zur Vorlage lesen Sie hier.

Moosleerau

Der Vorschlag, Francisco Baños (40) als neuer Gemeindeammann und Jeannine Graber (48) als neue Gemeinderätin wird nicht in Frage gestellt. Es wurden keine Kampfkandidaten gemeldet. (uhg)

Münchwilen

Nach dem Rücktritt von Vizeammann Sabrina Keller findet die Ersatzwahl von einem Mitglied des Gemeinderats sowie des Vizeammanns statt. Wie die Gemeinde mitteilt, ist dafür je eine Kandidatur eingegangen. Für den Gemeinderat kandidiert Florentina Mallaku-Bytyqi (Jahrgang 1989, parteilos), für das Amt des Vizeammanns Fabian Bianchi (1976, parteilos), der seit 2017 im Gemeinderat sitzt. (az)

Niederrohrdorf

Zwei Kandidaten treten zur Ersatzwahl für ein Mitglied der Finanzkommission an: FDP-Kandidat Valerio Ferruggia (1987) und GLP-Kandidat Dominik Irniger (1969).

Oberkulm

Michael Wächter (27, FDP) hat sich als einziger Kandidat für die Nachfolge von Gemeinderätin Verena Brändli (61, FDP) angemeldet. (uhg)

Oberrohrdorf

Für den frei werdenden Gemeinderatssitz von Ammann Kurt Scherer (FDP) haben sich drei Kandidierende angemeldet: Schulpflegemitglied und CVP-Kandidatin Severine Jegge (1973), die parteilose Angela Kaiser-Michel (1984) und FDP-Kandidat Thomas Schneider (1962). CVP-Gemeinderat Thomas Heimgartner (1975) möchte Ammann werden. (az)

Oberwil-Lieli

Ersatzwahl der kompletten Schulpflege: Nebst den interimistisch amtierenden Gemeinde­räte Gabriela Bader-Füglistaler, Ilias Läber und Stefan Strebel treten drei weitere Personen zur Wahl für die drei Sitze an. Zusätzlich kandidieren Carole Feusi, Nicole Seiler und Fabio Zahner.

Ausserdem wird über vier dringliche Traktanden der ausgefallenen Sommergmeind abgestimmt: «Beitritt zur ZSO/RFO Freiamt bzw. Gemeindeverband Bevölkerungsschutz und Zivilschutz Freiamt», «Gesamtrevision NUPLA Bauzonen und Kulturland inkl. BNO», «Neue Lösung betreffend Mittagstisch und Randstundenbetreuung (unter Berücksichtigung der neu eingeführten Blockzeiten); Genehmigung Budget und Tarif ab Schuljahr 2020/2021 sowie Anpassung Kinderbetreuungsreglement und Genehmigung Betriebsordnung mit Tarifen der Gemeinde Oberwil-Lieli» und «Verpflichtungskredit für die Sanierung der Augenweidstrasse für total CHF 2'784’000». (rib/az)

Oftringen

Der Gemeinderat will den Ausstieg aus der noch sehr jungen Spitex Region Zofingen AG prüfen. Um ein mögliches Einsparpotenzial eruieren zu können, erwägt der Gemeinderat, die Spitex-Leistungen in Oftringen öffentlich auszuschreiben (Submission). Hierfür beantragt er beim Urnengang vom 27. September die Erteilung der Kompetenz durch die Stimmberechtigten.

Schmiedrued

Bei der Gemeindeverwaltungen sind keine Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet worden. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben findet der erste Wahlgang gleichwohl am 27. September statt. Im ersten Wahlgang können alle in Schmiedrued wohnhaften Stimmberechtigten gültige Stimmen erhalten.

Suhr

Das Suhrer Stimmvolk stimmt darüber ab, ob der Gemeinderat den Fusionsvertrag zu Gross-Aarau (Zukunftsraum) erarbeiten soll.

Teufenthal

In Teufenthal kommt es zu Kampfwahlen bei einem Gemeinderatssitz: Matthias Anderau (37, parteilos) und André Vogt (39, parteilos) bewerben sich.

Turgi

Gemeinderätin Romina Suppa trat auf Ende 2019 zurück. Ihren Sitz erben will Markus Wälty (IG Turgi). Der Vater von zwei erwachsenen Söhnen lebt seit 30 Jahren in der Region Baden, seit 2016 in Turgi. 20 Jahre war er als Lehrer tätig, ausserdem weist er 15 Jahre Führungserfahrung in Schule und öffentlicher Verwaltung vor. Aktuell ist er Schulleiter in Winterthur. Politisch gehörte er einst dem team baden an, das er im Einwohnerrat Baden vertrat. Unterstützung für das neue Amt erhält er von den Grünen des Bezirks Baden und der SP Turgi.

Unterentfelden

Nachdem der Entscheid über den Zukunftsraum Corona bedingt mehrmals verschoben wurde, soll er in Unterentfelden nun an der Urne fallen.

Unterlunkhofen

In Unterlunkhofen wird eine Ersatzwahl in den Gemeinderat durchgeführt. Es kandidieren Erwin Bürgisser (1957), Judith Kamber (1956) und Natascha Migmar (1975).

Wohlen

Die Wohler Stimmberechtigten entscheiden über den 16-Millionen-Kredit für den Bau der neuen Dreifachhalle Hofmatten.

Zurzach

Mit der neuen Gemeinde Zurzach entsteht per 2022 die grösste Gemeinde des Kantons. Zu den bisher bekannten zehn Kandidierenden haben sich bis zum Ablauf der Anmeldefrist drei weitere Kandidierende gemeldet − alles Frauen. Zur bisher einzigen Kandidierenden, der Rekinger Gemeinderätin Esther Käser (Wahlkreis 1), kommen nun die Baldinger Gemeinderätin Sheela Süess (parteilos) und Franziska Maag (Grüne) aus Rümikon für den Wahlkreis 1 sowie die Bad Zurzacherin Franzisca Zölly (parteilos) für Wahlkreis 2 hinzu.

Die weiteren Kandidaten für die Wahl am 27. September für Wahlkreis 1: Sebastian Laube und Markus Perreten aus Rümikon, Andreas Meier und Adrian Thoma aus Böbikon, Heinrich Rohner aus Wislikofen, Cyrill Tait aus Kaiserstuhl und Christian Trottmann aus Rekingen. Dazu kam noch Daniel Imthurn, der aber nicht auf den offiziellen Wahllisten steht, weil die Anmeldung dafür zu spät eintraf.

Für den Wahlkreis 2 treten nebst Franzisca Zölly die beiden Bad Zurzacher Peter Lude und Peter Moser an.

Alle Kandidierenden für sieben Gemeinderatssitze in der neuen Gemeinde Zurzach: