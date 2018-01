Am Freitag fand im Kultur- und Kongresshaus Aarau der 10. School Dance Award statt. Fast 400 Aargauer Schüler und Schülerinnen starteten unter dem Motto "Mittanzen ist Alles" und präsentierten ihre einstudierten Tanzshows.

In der Kategorie Primarstufe holte sich «Girls united» der Schule Rütihof den Sieg. Ebenfalls den ersten Platz belegten «Bluepoints» von der Regionalschule Lenzburg (Kategorie Sekundarstufe I) und «Keinstein» (Kategorie Sekundarstufe II).

Mehrheitliche Vorbereitung im freiwilligen Schulsport

Die Mehrheit der Teams bereitete sich im Rahmen des freiwilligen Schulsports auf den School Dance Award vor, heisst es in einer Medienmitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS). Die Tanzgruppen trafen sich einmal pro Woche während eines Semesters zum Training. Kurz vor dem School Dance Award wurden oft Zusatztrainings über den Mittag, am freien Nachmittag oder nach der Schule organisiert.

Gewisse Schulen hatten sogar eine Projektwoche für die Vorbereitung auf den School Dance Award im Angebot. So sei an einigen Schulen dank dem jährlichen School Dance Award eine richtige Tanzkultur entstanden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Mittanzen ist Alles

Das BKS initiierte den School Dance Award vor zehn Jahren, um bei Schülerinnen und Schülern das Körperbewusstsein und die Freude an der Bewegung zu Musik im freiwilligen und obligatorischen Sportunterricht zu fördern.

"In erster Linie geht es um Spass und Freude am Tanzen. Wie gut die Teams dann am Anlass selber abschliessen, ist sekundär. Was zählt sind die vielen generierten Bewegungsstunden, neue Freundschaften und die bleibenden Erinnerungen an einen tollen Tanzanlass", ist die Projektleiterin Simone Walker überzeugt.