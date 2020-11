Das sind die reichsten Aargauer des Jahres – Brack-Gründer ist der grosse Neueinsteiger

135 der reichsten Schweizer sind Milliardäre. Das hat eine Schätzung der «Bilanz» ergeben. Knapp die Hälfte davon sind Doppelbürger oder Ausländer, die sich in der Schweiz niedergelassen haben oder eingebürgert wurden. Auf der am Freitag veröffentlichten Liste der reichsten 300 mit mindestens 100 Millionen Franken Vermögen sind auch zwölf Unternehmerfamilien oder Einzelunternehmer aus dem Aargau zu finden. Das sind drei mehr als noch im Vorjahr.

Platz 1: Familie Blocher

Die Unternehmerfamilie liegt schweizweit auf Platz 5. Sie konnte ihr Vermögen um etwa vier Milliarden Franken auf 15 bis 16 Milliarden Franken steigern. Das ist die landesweit grösste Vermögenszunahme. Ihr Geld verdient sie mit Chemie und Kunststoff (EMS Chemie), mit Süssem (Läckerli Huus) und Zeitungen (Zeitungshaus AG). Während Vater Christoph Blocher zwar am Zürichsee wohnt, führt Sohn Markus Blocher die Dottikon ES Holding im Aargau.

Platz 2: Familie Liebherr

Die deutschstämmige Unternehmerfamilie hat ein Vermögen von ungefähr 9 bis 10 Milliarden Franken. Das Geld macht sie mit Baumaschinen, Kranen und Kühlschränken. Der Holding-Sitz der Liebherr International ist in Bulle FR. Verwaltungsratspräsident Willi Liebherr wohnt in Nussbaumen.

Platz 3: Familie Hayek

Die Familie besitzt zwischen 3 und 3,5 Milliarden Franken. Das ist weniger als noch 2019 als etwa 3,5 bis 4 Milliarden geschätzt wurden. Der Börsenkurs der Swatch-Group, dem weltweit grössten Uhrenhersteller, leidet wie die gesamte Uhrenbranche auch unter der Coronapandemie. Die Geschwister Nick (CEO) und Nayla Hayek (VR-Präsidentin) wohnen in der Innerschweiz. Mutter, Marianne Hayek, wohnt in einem der Häuser der Familie in Meisterschwanden.

Platz 4: Ronald de Waal

Der gebürtige Niederländer und Wahlaargauer kommt auf ein Vermögen von etwa 900 bis 1000 Millionen Franken. Ihm gehört die Fashionkette WE und die Sportmarke O'Neill. Zudem ist er im Immobiliengeschäft tätig.

Platz 5: Roland Brack

Als einer der aktuell erfolgreichsten Unternehmer der Schweiz besitzt Roland Brack 450 und 500 Millionen Franken. Der Neueinsteiger in dieser Liste ist Inhaber der Competec-Gruppe, zu der auch der grösste unabhängige Schweizer Online-Händler Brack.ch gehört. Firmensitz der Competec Holding AG ist in Mägenwil. Brack profitierte bisher stark von der Coronakrise. Trotzdem sagte er im Oktober im Interview mit der AZ: «Es macht nicht stolz, in einer Krise zu gewinnen.»