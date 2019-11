Das sind die reichsten Aargauer des Jahres 2019 – Hayek, Liebherr und Blocher gehören dazu

Familienoberhaupt Christoph Blocher wohnt zwar am Zürichsee und doch hat die Familie einen Bezug zum Aargau: Sohn Markus Blocher führt die Dottikon ES Holding, die der EMS Chemie gehört.

Die deutschstämmige Unternehmerfamilie hat ein Vermögen von ungefähr 9 bis 10 Milliarden Franken. Das Geld macht sie mit Baumaschinen, Kranen und Kühlschränken. Ihren Holding-Sitz hat die Liebherr International in Bulle FR, doch Verwaltungsratspräsident Willi Liebherr wohnt in Nussbaumen.

Die Uhren-Familie besitzt zwischen 3,5 und 4 Milliarden Franken. Der Börsenkurs ihrer Swatch-Group, dem weltweit grössten Uhrenhersteller, sinkt allerdings seit rund anderthalb Jahren. Die Geschwister Nick (CEO) und Nayla Hayek (VR-Präsidentin) wohnen in der Innerschweiz. Ihre Mutter, Marianne Hayek, wohnt in einem der Häuser der Familie in Meisterschwanden.

Platz 4: Ronald de Waal

Der gebürtige Niederländer und Wahlaargauer kommt auf ein Vermögen von etwa 1 bis 1,5 Milliarden Franken. Ihm gehört die Fashionkette WE und die Sportmarke O'Neill. Zudem ist er im Immobiliengeschäft tätig.

Platz 5: Familien Spiesshofer und Braun

Die Brüder Markus und Oliver Spiesshofer haben zusammen mit Roman Braun ein Vermögen von etwa 450 bis 500 Millionen Franken. In ihrem Besitz ist unter anderem die Triumph International und die Damenwäsche-Marke Sloggi.

Platz 6: Familie Müller

Die Müllers sind 250 bis 300 Millionen Franken schwer. Die Familie ist über eine Holding im Besitz der Müller Martini in Zofingen, die in der Anlagenproduktion tätig ist.

Platz 7: Claudio Cisullo