Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» präsentiert jedes Jahr die 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer. Gemeinsam kommen sie auf 675 Milliarden Franken Vermögen. An dieser Rekordsumme beteiligt sind auch mehrere Aargauer Unternehmerfamilien und Einzelunternehmer. Rund 27 Milliarden horten die gelisteten Aargauerinnen und Aargauer.

Am reichsten ist die Unternehmerfamilie um SVP-Vater Christoph Blocher. Rosig sieht es für den Feinchemikalienhersteller Dottikon ES an Dottikon allerdings aktuell nicht aus: Mehrheitsaktionär und Konzernchef Markus Blocher hat herbe Kursverluste zu beklagen. Auch die Aktie der Ems-Chemie erlitt einen Gewinneinbruch; das Vermögen der Blochers schwand um rund eine Miliarde Franken auf elf bis zwölf Milliarden. Das kostete die Familie den Platz in der Top Ten der Reichsten in der Schweiz. Im Aargau besetzen sie dennoch wie im Jahr zuvor die Poleposition.

Weniger Vermögen als im letzten Jahr weist auch die Uhrenfamilie Hayek vor, die ihre Wurzeln in Meisterschwanden hat. Gemäss «Bilanz» beläuft es sich aktuell auf 5-6 Milliarden Franken. Nick Hayek, Konzernchef der Swatch Group, lebt heute in Zug.

