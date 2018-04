Was sind die Gründe für Berufsunfälle?

In vielen Branchen herrscht grosse Hektik. Ablenkung, schlechter Schlaf und Stress schwächen die Konzentration der Mitarbeitenden. Das kann fatale Folgen haben, beispielsweise im Bau. Stürzt man dort ab, entscheidet der Zufall, ob man sich das Bein bricht oder stirbt. Hektik entsteht durch Druck, der durch Arbeitsprozesse ausgelöst wird.

Im Moment ist die Lage im Aargau besser, denn der Franken hat wieder an Wert gewonnen. Als der Franken schwächer war, beeinträchtigte das die Marge der Exportfirmen und manche haben ihre Strukturen bereinigt. Einige Betriebe decken Spitzen mit Temporärangestellten ab. Temporäre Mitarbeitende sind wie neue Mitarbeitende. Sie kennen den Betrieb noch nicht und verunfallen häufiger.

Wie können solche Berufsunfälle verhindert werden?

Wir versuchen mit Präventionsprogrammen, die Mitarbeitenden für betriebsspezifische Risiken zu sensibilisieren und sie dazu zu bringen, sich sicherheitsgerecht zu verhalten. Da haben wir aber noch viel Arbeit vor uns. Das menschliche Verhalten zu verändern, gehört zu den schwierigsten Herausforderungen in der Prävention.

Warum gibt es mehr Freizeitunfälle, die Hektik des Arbeitsplatzes kann hier ja nicht der Grund sein?

Das ist schwierig zu sagen. Vielleicht werden zu Hause Sicherheitsregeln eher ignoriert. Die Leute gehen mit Zoggeli in den Garten und dann haben sie Lust, noch den Rasen zu mähen. Das Schuhwerk wird nicht angepasst und schon entsteht eine Gefahrensituation.

Es wäre optimal, wenn die Sicherheitsroutine von der Arbeit auch daheim angewendet werden würde. Dazu gehört zum Beispiel, dass man keine Dinge auf der Treppe lagert, den Handlauf nutzt und beim Heckenschneiden eine geeignete Leiter benutzt.

Wie will die Suva erreichen, dass zu Hause weniger Unfälle passieren?

Wir stellen Präventionsmaterial mit Bildern und Filmen zur Verfügung. Das Wichtigste ist aber, dass der Arbeitgeber probiert, bei seinen Angestellten Arbeit und zu Hause zu verlinken. Er muss ihnen ins Bewusstsein rufen, dass es auch im Privaten potenziell gefährliche Situationen gibt. Und vor allem muss er signalisieren, dass es ihm nicht egal ist, wenn ein Unfall in der Freizeit passiert.

Denn die Kosten, die durch den Ausfall des Mitarbeiters entstehen, sind genau die gleichen. Ein Beispiel: Wenn sich ein Angestellter beim Fussballspielen das Knie verletzt, sollte der Arbeitgeber auf die Person zugehen und fragen, wie das genau passierte und wie der Unfall vermieden werden könnte. Denn aus Unfällen lernt man auch.

Wie schützt die Suva selbst ihre Mitarbeiter vor Unfällen?

Wir sind eine Firma, die sich für die Prävention starkmacht. Und wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie unsere Werte auch im Privaten leben. Wir haben zusammen Spielregeln definiert, beispielsweise was unser Verhalten im Strassenverkehr oder die Nutzung von Handys und anderen elektronischen Geräten betrifft. Diese Regeln haben wir gemeinsam unterschrieben.

In welchem Bereich passieren die meisten Freizeitunfälle?

36 Prozent aller Unfälle passieren bei Sport und Spiel. Heute werden Sportarten praktiziert, die man früher nicht kannte. Biken, Downhill, Gleitschirmfliegen – hier kommt es zu kostspieligen Unfällen.

Ist also die Risikobereitschaft der Aargauer Bevölkerung gestiegen?

Die Leute arbeiten heute weniger als früher und die körperliche Belastung ist geringer, zum Beispiel bei Büroangestellten, die viel vor dem Computer sitzen.

Das führt dazu, dass man sich in der Freizeit intensiver betätigt und auch gewisse Herausforderungen sucht. Bei manchen Berufs- und Altersgruppen stellen wir fest, dass sie gerne Freizeitaktivitäten betreiben, die einen Kick bieten.

Bei welcher Sportart gibt es am meisten Unfälle?

Definitiv beim Fussball. Bald ist Fussball-Weltmeisterschaft und die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Leute sich davon anstecken lassen. Auch Ungeübte wollen dann Fussball spielen, die Unfallzahlen steigen an.

Knieverletzungen mit Ausfallfolgen sind teuer. Aber auch sonst sind die Unfallzahlen beim Fussball hoch. Denn das Risiko steigt, wenn Hobbyfussballer auf unebenen Rasen spielen, sich nicht aufwärmen oder ungeeignete Schuhe und keine Schoner tragen.

Wie sieht die Präventionsarbeit der Suva Aarau im Sport aus?

Nehmen wir Handball als Beispiel, hier sind die Unfallzahlen im Aargau höher als im Schweizer Durchschnitt. Wir kooperieren deshalb mit dem HSC Suhr Aarau und haben dem Verein unsere Präventionsmassnahmen vorgestellt. Denn jeder Spieler, der durch einen Unfall ausfällt, ist ein Problem für den Verein.

Wie oft kommt es vor, dass Versicherte der Suva Aarau versuchen, unrechtmässig Leistungen

zu beziehen?

Die Suva Aarau verzeichnet jährlich 37 000 neue Unfälle. Versicherungsmissbrauch kommt vor. Haben wir einen konkreten Verdacht, wird dieser an Spezialisten am Hauptsitz der Suva weitergegeben. Was auch vorkommt, sind Meldungen von verdächtigen Beobachtungen. Man darf nicht sofort einen Generalverdacht aussprechen, sondern muss die Situation klären.

Wie stehen Sie zum Einsatz von Versicherungsdetektiven?

Dieses Mittel muss bei Bedarf gezielt eingesetzt werden können.

Sollte über das Observationsgesetz abgestimmt werden – was erhoffen Sie sich?

Das Abstimmungsergebnis legitimiert uns zu observieren oder eben nicht. Wir haben dann einen klar festgelegten Rahmen, in dem wir uns bewegen dürfen.

Sie sind bereits zehn Jahre Agenturleiterin der Suva Aargau. Worauf sind Sie stolz?

Wir haben die Zusammenarbeit mit den Kunden stark intensiviert. Kleine Kunden – immerhin 7000 – sprechen wir gerne über ihre Branchenverbände und bei den Lohnrevisionen an.

Es freut mich deshalb sehr, dass wir auch die Zusammenarbeit mit den Verbänden intensivieren konnten und zusammen branchenspezifische Themen vermitteln. Das oberste Ziel ist, dass ein Unfall gar nicht erst passiert. Denn jeder Unfall, der nicht passiert, verringert die Prämien und erhöht damit die Marge der Betriebe.

Haben Sie selbst gefährliche Hobbys?

(lacht) Nein. Aber ich segle sehr gerne, auf Seen und dem Meer. Sonst bin ich gerne in der Natur und fahre so oft wie möglich der Aare entlang mit dem Velo zur Arbeit – mit Helm natürlich.