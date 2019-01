Der Gemeinderat von Boswil hat seinen Gemeindeschreiber am Freitagmorgen per sofort freigestellt, weil «verschiedene Einbürgerungsgesuche tatsächlich auf Grund von falscher Prioritätensetzung liegen geblieben sind». Der Gemeinderat reagiert damit auf einen Bericht in der heutigen Ausgabe des «Blick».

In den Sozialen Medien wird der Entscheid fleissig kommentiert. Die meisten Reaktionen fallen positiv aus. So finden etwa die Grünen Aargau, der Entscheid sei richtig, Amtsmissbrauch gehe gar nicht. «Der Fall ist auch eine Erinnerung an Boswil (& andere Gemeinden), sich Gedanken zur Qualitätskontrolle im Gesetzesvollzug zu machen: Werden alle Einwohner gleich behandelt? Werden alle Gesetze gleich vollzogen, oder v.a. die, "die man mag"?»