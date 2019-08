Elias und Emma. Das sind die beliebtesten Vornamen, die Aargauer Eltern ihren Kinder im vergangenen Jahr gegeben haben. Während bei den Jungen der Name Elias schon seit Jahren in der Top 10 rangiert, ist Emma dagegen vollkommen neu in der Klasse der Spitzenreiter und löst Mia ab, der 2017 der beliebteste Mädchenname war. Bei den Jungen war es 2017 noch der Name Leon, der den meisten Knaben gegeben wurde. 2018 ist Leon noch auf dem zweiten Platz hinter Elias. Das zeigt die aktuelle Vornamen-Hitparade 2018 des Bundesamts für Statistik.

Bewährte und neue Namen

Auch auf den weiteren Rängen zeigt sich einiges an Veränderung. Zwar sind viele bewährte Namen aus den Vorjahren auch 2018 wieder in der Hitparade dabei, es änderte sich jedoch die Reihenfolge; auch sind einige Newcomer zum ersten Mal in der Top 10.