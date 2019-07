Die langen Tage und die angenehmen Temperaturen laden im Sommer zum Verweilen ein. Ob in der Mittagspause oder zum Feierabend, man trifft sich gerne draussen.

Die AZ-Regionalredaktionen haben für Sie die 21 schönsten und gemütlichsten Gartenbeizen im Kanton zusammengestellt: Von der Schloss Lenzburg zur Skybar in Menziken, von der Schwanbar in Aarau bis zum Höfli in Bad Zurzach: Die Bandbreite ist gross.

Gasthaus zum Storchen, Schlossrued