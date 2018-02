Aschfahle Gesichter, schlecht gelaunte Pendler, Schneuz-Konzert im Büro: Willkommen im Winter 2018. Ist es nur dieses Jahr so schlimm oder haben wir einfach verdrängt, dass es schon letztes Jahr, vorletztes Jahr und sowieso immer zu dieser Jahreszeit derart trostlos ist? War es letztes Jahr auch schon so kalt? War es jemals so kalt? Und wie sieht eigentlich der Himmel schon wieder aus, wenn er nicht gerade grau-weiss-schwarz ist?

Bestimmt gibt es Ärzte, die bestätigen: den Winter unterhalb der Nebelgrenze zu verbringen, ist gesundheitsschädigend. Alles an dieser Jahreszeit macht krank. Der Moment, in dem gefühlt mitten in der Nacht der Wecker klingelt und man sich aus dem warmen Nest in die Eiseskälte quält und dabei jedes Mal ein wenig weinen muss.

Das Dasein im Büro, das nur dank drei ums Pult aufgestellten Luftbefeuchtern überlebbar ist, weil uns sonst die trockene Luft zum wandelnden Gesichts- und Kopfschuppen-Monster macht. Die unsäglichen Bürokollegen, welche die Luftbefeuchter überflüssig machen, weil sie alle paar Stunden lüften müssen (geht's noch?!).

Und der Moment, wenn wir abends nach Hause gehen, es draussen schon wieder stockfinster ist und uns ein lebensmüder Jogger mit Stirnlampe fast über den Haufen rennt.

Ein bewährtes Mittel, das gegen Winterdepression helfen kann, ist der Gedanke, dass es anderen Leuten noch viel schlechter geht als uns. Schauen wir also auf jene Orte der Schweiz, die derzeit am tiefsten in der Nebelsuppe stecken.

In den folgenden zehn Ortschaften haben die Messstationen von Meteo Schweiz im Februar praktisch nie Sonnenschein aufgezeichnet. In Wynau (BE) wurden insgesamt 17,6 Sonnenstunden gemessen. In Würenlingen (AG) waren es 19,4 Stunden.