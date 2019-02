Von einem Ja zur Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen, die am Sonntag zur Abstimmung kommt, wären die Aargauer Gemeinden sehr unterschiedlich betroffen. In manchen würden die Baulandreserven noch über hundert Jahre reichen, in anderen wären sie schon dieses Jahr ausgeschöpft. Dennoch ist für die kantonale Gemeindeammänner-Vereinigung die Parole klar: «Nein zur Zersiedelungs-Initiative, diese schiesst am Ziel vorbei», heisst es in einer Mitteilung. Der Vorstand der Vereinigung habe kürzlich an einer Sitzung beschlossen, die Initiative abzulehnen. Mit dem geltenden Raumplanungsgesetz hätten die Gemeinden heute schon alle notwendigen Instrumente, um die geforderten Ziele nachhaltig umzusetzen, hält die Vereinigung weiter fest.

«Spielraum total ausgehebelt»

Die Gemeindeammänner nehmen auch zu den Zielen der Initiative im Einzelnen kurz Stellung. Sie kritisieren die Idee, die heutigen Bauzonen einzufrieren. Mit der Regel, dass Einzonungen nur möglich wären, wenn andernorts gleich viel Land ausgezont wird, würde «der minimalste Handlungsspielraum der Gemeinden ausgehebelt», befürchten sie.