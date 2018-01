Sie gelten als Miss Perfect und wirken makellos. Wo haben Sie Fehler gemacht, wo sind Sie Irrtümern aufgesessen?

Ich musste in gewissen Themen rückblickend erkennen, dass ich falsch liege. Zum Beispiel war ich in der EU-Frage anfangs überzeugte Befürworterin eines Beitritts, später erhielt für mich der bilaterale Weg klare Priorität. Da kam natürlich der Vorwurf, ich sei opportunistisch, weil der EU-Beitritt zunehmend unpopulär wurde. Doch für meine Haltung entscheidend war vielmehr die Entwicklung in der EU selber, weniger die Stimmung in der Schweiz.

Sie trieben Journalisten der «Schweizer Illustrierten» zur Verzweiflung, weil Sie nie bei Homestorys mitgemacht haben. Eine gute Entscheidung?

Keine Homestorys – eine super Entscheidung. Vielleicht meine beste im Umgang mit Medien, auch um den Kern des Privatlebens abzugrenzen von der öffentlichen Rolle.

Sie kündigen Ihren Ausstieg aus der Politik an. Aber Hand aufs Herz: Wenn Simonetta Sommaruga in den nächsten vier bis sechs Jahren aus dem Bundesrat zurücktreten würde – dann würden Sie sich eine Kandidatur überlegen.

(Zögert) Ich denke nicht. Mein Entscheid ist gut gereift, ich werde bis dahin nicht mehr in der Politik tätig sein. Gleichzeitig weiss ich: Es kann im Leben auch Unvorhergesehenes passieren, das die Pläne über Bord wirft.

Sie schliessen eine Bundesratskandidatur also nicht aus?

«Nie» sagen ist immer gefährlich. Aber ich kann es mir echt nicht vorstellen – sonst würde ich 2019 nicht zurücktreten. Glauben Sie mir: Im Parlament wird es immer genug Interessentinnen und Interessenten für frei werdende Bundesratssitze haben. Die Politik wird auskommen ohne Pascale Bruderer. Und ich ohne sie.