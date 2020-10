«Das Personal ist noch nicht erholt» – das Aargauer Gesundheitspersonal schlägt Alarm

Die zweite Covid-Welle hat die Schweiz schneller und heftiger getroffen als erwartet. Darunter leidet das Gesundheitspersonal, wie bereits im März, besonders. «Es ist, als würden Sie die Tour de Suisse fahren. Dann haben Sie kurz Zeit, um die Beine hängen zu lassen und dann gehen Sie mit einem grossen Restmuskelkater an die Tour de France. Und diese wird steiler sein.» So beschreibt Claudia Hofmann, Co-Präsidentin des Berufsverbandes SBK Aargau-Solothurn, die aktuelle Situation für das Gesundheitspersonal.

Personalmangel in der Pflege ist ein altes Problem

Zwischen der ersten und der zweiten Welle habe die Arbeit nie abgenommen. Es kamen mehr Patienten, die sich zuvor nicht trauten, ins Spital zu gehen: «Das Personal ist noch nicht erholt», sagt Hofmann. Die grösste Sorge unter den Mitarbeitenden im Hinblick auf die zweite Welle sei, dass das Personal ausgehe. Etwa dann, wenn Mitarbeitende selber krank würden: «Fehlt jemand auf einer Abteilung, muss jemand anderes, der vielleicht frei hätte, einspringen. Das ist ein Kreislauf, der sehr erschöpfend ist.»

Mit 45 Jahren Erfahrung in der Pflege kann Hofmann bezeugen, dass der Personalmangel ein altes Problem ist. Seit 20 Jahren würden sie bereits für mehr Personal kämpfen: «Wir bilden in der Schweiz aktuell weniger als 50 Prozent aus, von dem, was wir eigentlich an Pflegefachpersonen brauchen. Im Moment sind in der Schweiz 11000 Stellen unbesetzt.» Sollte es so weitergehen, würde es bis 2030 in der Schweiz 65000 zusätzliche Pflegefachpersonen brauchen. Gerade jetzt, wo die Schweiz begriffen hat, dass Pflegefachpersonen systemrelevant seien, sei es wichtig, die Forderungen zu stellen, so Hofmann.

Ruth Humbel nannte Protestwoche «fast zynisch»

Die Gewerkschaften, darunter Unia, Syna oder VPOD, haben diese Woche zusammen mit dem Berufsverband der Pflegefachpersonen schweizweit Protestaktionen lanciert, um auf die zum Teil prekären Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals aufmerksam zu machen. Ihre Hauptforderungen: mehr Rechte am Arbeitsplatz, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Besoldungen und vor allem mehr ausgebildetes Fachpersonal. Im Aargau werden diese Protestaktionen aufgrund der aktuellen Lage auf den sozialen Medien durchgeführt.