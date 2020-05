Das Museum Aargau begrüsst seine Besucher mit einem speziellen Programm

Das Museum Aaargau öffnet am 12. Mai wieder alle seine Standorte. Um die Hygienemassnahmen des Bundes einzuhalten, gibt es besondere Massnahmen. So stellt das Museum Desinfektionsmittel zur Verfügung und errichtet Bodenmarkierungen, damit der Mindestabstand eingehalten wird. Ausserdem werde nur eine beschränkte Anzahl Besucher zugelassen, schreibt das Museum am Mittwoch in einer Mitteilung. Einige Bereiche bleiben geschlossen, weil die Hygienevorschriften dort nicht einhalten werden können. Weitere Informationen zu den Coronamassnahmen und den Ausstellungen gibt es hier.

Interview mit einem Legionär

Die Schlösser Lenzburg, Wildegg und Hallwyl sind ab dem 12. Mai wieder begehbar. Im Legionärspfad Vindonissa begrüssen ein Legionär und eine Römerin die Besucher und erzählen aus ihrem Leben. Auch die Gärten an den Standorten des Museums Aargau öffnen ihre Pforten. So können Besucher etwa im Barockgarten des Schloss Lenzburg eine Auszeit aus dem Alltag nehmen.