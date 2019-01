Das Gutachten sieht für das KSA, das zu 100 Prozent dem Kanton gehört, drei Möglichkeiten: Zweckmässige Optionen seien

die Weiterführung der aktuellen kantonalen Trägerschaft,

ein Teilverkauf im Rahmen der Ausgabe einer Volksaktie

ein Verkauf an ein Privatspital.

Mit dem Verkauf würde sich laut Gutachten der Rollenkonflikt des Kantons als Eigner, Mitfinanzierer und Entscheid-Instanz bei der Tarifgenehmigung und Versorgungsplanung entschärfen. Gleichermassen reduziere sich das finanzielle Risiko, welches der Kanton mit der Beteiligung am KSA eingeht, etwa das Wertberichtigungsrisiko. Die Ausgabe einer Volksaktie erhöhe die Verbundenheit der Bevölkerung mit dem KSA und folglich dessen Verankerung in der Region, heisst es im PwC-Bericht. Beim Verkauf an ein Privatspital seien Optimierungen im Betriebsmodell sowie die Nutzung von Synergien zu erwarten. Als nicht prioritär beurteilt PwC eine Fusion des KSA mit dem KSB sowie die Integration des KSA in die Universitätsspital Nordwest AG. Neben Akzeptanzschwierigkeiten wären hohe Transferkosten und Reibungsverluste zu erwarten. In der Revision des kantonalen Spitalgesetzes, das bis übermorgen Freitag in einer Vernehmlassung steht, schlägt die Regierung keine Trägerschaftsänderung vor. (MKU)