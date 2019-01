Ein wichtiger Punkt im neuen Spitalgesetz ist die Absicht der Regierung, dass 13 Eingriffe und Untersuchungen künftig möglichst ambulant statt stationär durchgeführt werden sollen. Dieser Grundsatz soll «bei fehlender Spitalbedürftigkeit zur Anwendung gelangen». Mit einer Verschiebung solcher Fälle in den ambulanten Bereich könne ein hohes, derzeit nicht genutztes Einsparpotenzial realisiert werden. Deshalb will der Kanton in Ergänzung der Liste des Bundes (mit sechs Eingriffen) eine Liste von weiteren Eingriffen definieren, die primär ambulant und nicht stationär zu erbringen sind. Die Liste gilt seit 1. Januar 2018. Dafür soll jetzt auf kantonaler Ebene eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.

Etliche Eingriffe mussten bis vor wenigen Jahren noch stationär durchgeführt werden, können neu aber ambulant gemacht werden. Dies als Folge des medizinischen Fortschritts. Er macht minimalinvasive Operationstechniken vermehrt möglich und hat zu verbesserten Anästhesieverfahren mit geringerer Belastung für Patientinnen und Patienten geführt. Dies macht die Regierung in der Anhörungsvorlage geltend.

Aargauer Spitäler vorn dabei

Schweizweit wie auch im Aargau besteht ein erhebliches Erweiterungs- und somit Sparpotenzial für «ambulant vor stationär», argumentiert die Regierung. Viele Behandlungen und Eingriffe, bei denen es auch anders ginge, werden nämlich noch stationär durchgeführt. 2014 waren dies bei Krampfadern 70 Prozent. Interessant ist hier, dass die aargauischen Spitäler im schweizerischen Vergleich schon am weitesten sind, wie die nebenstehende Grafik zeigt.