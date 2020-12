Das Kino darbt, und der Kanton trödelt: Der Leidensweg der dunklen Säle im Aargau

Die Kino-Welt steht Kopf. Oder eher: Sie spielt verrückt.

Denn eigentlich liegt sie ja flach. Beispiele gefällig?

Kleine Kinos verzeichnen am meisten Eintritte

An einem Tag vorletzte Woche verzeichnete das Kino Fricks Monti in Frick mit zusammengerechnet rund 60 zahlenden Besucherinnen und Besuchern am meisten Kinoeintritte aller ­Kinos in der Schweiz.

Dabei gehört das von Philipp Weiss und Martina Welti betriebene Kino mit knapp über 170 Plätzen auch im Kanton keineswegs zu den Grossen.

Das trifft auch nicht auf die ­Kinomansarde in Muri zu, die ehrenamtlich geführt wird und beim neuesten Film von Rolf Lyssy, «Eden für jeden», am meisten Eintritte verzeichnete. Kleine Kinos in der Provinz an der Schweizer Spitze? Das hat Weiss in fast 30 Jahren Kino-Business noch nie erlebt.